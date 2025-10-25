Превъртаме часовника с час назад! Как да се справим със стреса

Как да се справим със стреса от смяната към зимно часово време тази нощ?

В нощта срещу неделя България преминава към зимно часово време – стрелките се връщат с един час назад. Макар това да означава допълнителен час сън, промяната може да предизвика стрес и да наруши биологичния ритъм на организма. Ето как да се адаптираме лесно и без напрежение.

Защо смяната на часа ни влияе?

Смяната към зимно часово време съответства на астрономическото време и реалното положение на Слънцето. Това означава повече светлина сутрин, но и по-ранно стъмване вечер. Въпреки че изглежда като малка промяна, тя може да повлияе на циркадния ритъм – вътрешния часовник, който регулира съня, енергията и настроението ни.

Хората с хронично недоспиване или чувствителност към промени в графика могат да изпитат раздразнителност, умора и затруднено заспиване.

Практични съвети за адаптация

За да се справим със стреса от смяната на времето, експертите препоръчват:

- Лягайте и ставайте по едно и също време – дори през уикенда. Това стабилизира биологичния часовник.

- Избягвайте кофеин и алкохол вечер – те нарушават качеството на съня.

- Излагайте се на естествена светлина сутрин – това помага на организма да се синхронизира с новото време.

- Ограничете екраните преди лягане – синята светлина от устройствата потиска производството на мелатонин.

- Направете прехода плавен – ако е възможно, започнете да променяте графика си с 15–30 минути няколко дни преди смяната.

Психологическа настройка

Не подценявайте и емоционалната нагласа. Смяната на часа може да се възприеме като възможност за рестарт – допълнителен час за почивка, разходка или време със семейството. Поддържането на позитивна перспектива намалява усещането за стрес и дискомфорт.

Технологията помага

Модерните устройства – смартфони, компютри, смарт-часовници – се настройват автоматично. Все пак проверете механичните часовници и аларми, за да избегнете объркване в неделната сутрин.

Смяната към зимно часово време не трябва да бъде източник на тревога. С няколко прости стъпки и правилна настройка можем да превърнем този преход в момент на грижа за себе си и възстановяване. Нека използваме допълнителния час не само за сън, но и за баланс.

