Синоптиците с две предупреждения. Хубаво време, но…

Синоптиците ни зарадваха, че температурите ще се покачат следващите дни, но ще ни мъчат мъгли и заледявания рано сутрин, защото минималните температури остават отрицателни.

Според прогнозата тази нощ над по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно. Слаби валежи от сняг ще превалят в Централна Стара планина и Рила, пише Метео Балканс.

По високите полета на Западна Централна България, ще има и заледявания.

До сутринта облачността обаче ще започне да се разкъсва и да намалява, но в равнините ще се образува мъгла.

Очакваните минимални стойности ще бъдат между 2°С и 6°С, а в котловините на Западна България и планинските райони — до минус 2°–3°С.

През деня в понеделник над цялата страна ще е предимно слънчево, ще се и затопли. Ще духа слаб вятър от северозапад. Максималните температури ще се повишат и ще бъдат между 8° и 14°С.

Времето в София

През нощта срещу понеделник ще бъде предимно облачно, а до сутринта, от запад облачността ще се разкъсва Минималните температури ще са между минус 2°С и минус 1°С. През деня в понеделник ще е слънчево, като максималните ще достигнат до 8-9 °С

Времето в планините

И времето по планините ще се подобрява. Отначало ще е предимно облачно със слаби валежи от сняг, но следобед облачността ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време.

Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 4°С, на 2000 метра – около минус 3°С.

Времето по Черноморието

И по Черноморието времето ще се подобрява. До обяд облачността ще се разкъса и след обяд ще е предимно слънчево, но ще е ветровито. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10°С и 12°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

През следващите дни Балканите ще бъдат под влияние на антициклон, ще започне и затопляне и стабилизиране на атмосферата. Температурите ще се повишат, но сутрин ще е студено с температури близки до нулата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com