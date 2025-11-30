БАН недоволни от бюджета, искат сериозни промени

Българската академия на науките (БАН) изрази открито недоволство от проекта на Бюджет 2026 още преди той да бъде оттеглен от управляващите. Председателят на БАН, член-кореспондентът Евелина Славчева, заяви, че макар да има "малко увеличение", парите, заделени за научната институция, остават крайно недостатъчни за реално развитие.

Увеличение, което не стига

Евелина Славчева коментира, че сумата от 133 милиона евро за 2026 година представлява макар и малко, но недостатъчно увеличение. Основният проблем е, че дори при това положение, 90% от средствата ще отиват за заплати. Славчева каза: "Ами няма как да сме доволни. Имаме едно увеличение в сравнение с предходния бюджет с "малко от сърце", както ни уверяват тези, от които зависи."

Тя допълни, че и преди, и между двете четения на бюджета от БАН са говорили за нуждата от повече средства. В отговор обаче винаги чуват, че "всички казват "да, ние разбираме нуждата от науката, но във всички сфери не достигат парите".

Риск за икономиката и кадрите

Председателят на БАН предупреди за сериозните последици от хроничното недофинансиране. Тя даде пример със стратегическите обекти, като каза: "Ако нямаме учени, които да работят и да обучат хора, които да работят в "Лукойл", ние искаме да го купим, но ние трябва да можем да го управляваме."

Славчева подчерта, че ще има проблеми с мотивацията за младите, работещи в БАН. Тя отбеляза, че в момента Академията гони да задържи хората, които работят в нея, тъй като конкуренцията с университетите е голяма. Тя допълни, че там също се прави вече добра наука, освен че се обучават студенти, и се надява дори с мъничко да спечелят нови докторанти.

Ролята на европейското финансиране

Славчева уточни, че част от международните проекти няма да имат проблеми, защото финансирането им не зависи от държавния бюджет. Тя обясни: "Европейското финансиране, откъдето идвате нашите сериозни средства, там за щастие на конкурентен принцип участваме в международни проекти и те не са обвързани пряко с нашите финанси тук."

Въпреки това, тя потвърди, че за вътрешните нужди и за поддържане на персонала, мотивацията остава сериозен проблем.

