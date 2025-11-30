180 камери дебнат шофьорите в разширената нискоемисионна зона на София

От понеделник, 1 декември, официално влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София. Забраната остава активна до 28 февруари 2026 г., но голямата новост е, че през този сезон ограничението се разширява и обхваща не само досегашния "малък ринг", но и по-широк териториален обхват, наречен "голям ринг".

"Малкият ринг" запазва забраната за навлизане на автомобили от първа и втора екогрупи. Тази зона е ограничена между булевардите "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Ген. Скобелев", "Сливница" и улица "Опълченска”.

"Големият ринг" е новият периметър, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите превозни средства - тези от първа екогрупа. Територията на "големия ринг" е заключена между: бул. "Сливница"; бул. "Данаил Николаев"; бул. "Ситняково"; бул. "Михай Еминеску"; бул. "Пейо Яворов"; бул. "Никола Вапцаров"; ул. "Атанас Дуков"; ул. "Люба Величкова"; ул. "Сребърна"; ул. "Хенрик Ибсен"; бул. "П. Ю. Тодоров"; бул. "Иван Ев. Гешов"; бул. "К. Величков".

Важно уточнение е, че граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и по тях преминаването на всички превозни средства е позволено без ограничение. За да улеснят шофьорите, на външните точки ще бъдат разположени указателни табели, които да помагат за ориентация в движението.

Спазването на забраната ще се следи от общо 180 камери, разположени на външните точки на двата ринга.

