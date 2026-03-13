Нови паркинги за над 1000 коли планира Столичната община

Столичната община подготвя изграждането на 10 обществени паркинга в различни райони на София. Това съобщиха от „Московска“ 33, след като на 12 март 2026 г. Столичният общински съвет одобри предложения по два доклада на кмета Васил Терзиев.

„Реализирането на проектите ще подобри възможностите за паркиране и градската среда в кварталите. Това са важни решения, с които работим за осигуряване на места за паркиране в районите на столицата“, заяви кметът на София.

Един от докладите дава възможност да започне процедура за подготовка на публично-частно партньорство за изграждането на девет обществени паркинга в различни части на града.

Планирано е те да бъдат разположени в седем района на София. В район „Овча купел“ се предвиждат три паркинга с общо около 712 места. В район „Илинден“ е планиран паркинг с приблизително 394 места, в „Сердика“ - около 290 места, а в „Младост“ - около 245.

По проект ще бъдат изградени още паркинг в район „Подуяне“ с около 230 места, в „Надежда“ със 113 места и по-малък паркинг в „Красно село“ с около 70 места.

Предстои да бъдат стартирани концесионни процедури за реализацията на проектите, като всички етапи ще подлежат на одобрение и контрол от Столичния общински съвет.

Второто предложение на кмета Терзиев предвижда придобиването на терен в ж.к. „Люлин - разширение запад“, където е планирано изграждането на обществен етажен паркинг. Той ще бъде разположен до Околовръстния път и в близост до бъдещото разширение на метрото.

По силата на предложението дружество ще прехвърли на Столичната община части от поземлени имоти с обща площ 10 167 кв.м., предназначени за изграждането на паркинга. Пазарната стойност на тези имоти е оценена на 1 824 687,22 евро.

В замяна общината ще прехвърли на дружеството реална част от общински имот с площ 271 кв.м. със смесено предназначение, оценен на 50 236,47 евро. Според предложението дружеството ще се откаже от разликата в пазарната стойност между двата имота, което на практика прави прехвърлянето в полза на общината безвъзмездно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com