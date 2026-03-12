Съдбата на знакови имоти в София се решава днес

Прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община ще обсъди днес Столичният общински съвет на редовно заседание, което започва в 10:00 часа. В дневния ред са включени доклади за редица сгради и терени в София, свързани със обществени нужди като образование, паркове и управление на отпадъците. Сред тях са сградата на бившия Нотариат, имот на ул. „Георги С. Раковски“ 134 и парк „Врана“. Дневният ред е публикуван на интернет страницата на съвета.

Докладите за прехвърляне на имотите са внесени от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров. Част от терените са предвидени за изграждане на детски градини и училища, както и за нуждите на системата за управление на отпадъците в столицата.

Кметът Терзиев е внесъл и предложение за промени в наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столичната община. Предвидени са и изменения в правилата за приема на ученици в първи клас в общинските училища в София.

В дневния ред на заседанието е включен и актуализиран План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община за периода 2021-2030 година. Документът съдържа програма за енергийна ефективност и дългосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.

Съветниците ще разгледат и доклад за изменение на Плана за действие на общинските концесии на Столична община за периода 2022-2027 година.

В програмата на заседанието е включено и предложение за осигуряване на финансови средства от бюджета на Столична община за финансиране на мерките за енергийно обновяване на общински жилища. Става дума за жилища, които са част от многофамилни сгради и се финансират по споразумения за трансфер на средства със Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но не са обхванати от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

