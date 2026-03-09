Невиждани промени с градския транспорт! Нови линии в София

Днес представяме един доклад, касаещ 24 маршрутни промени в транспортната мрежа на София. Това включва нови тролейбусни и електробусни линии, които обслужват една голяма част от кварталите на София. Това една от най-значимите промени в наземния транспорт в последните години, защото касае квартали като „Люлин“, „Надежда“, „Младост“, „Гоце Делчев“, „Хаджи Димитър“ и др. Това заяви заместник-кметът на Столична община по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев на брифинг във връзка с реформата, свързана с наземния градски транспорт на София.

„Не на последно място, градският транспорт по значително навлиза и създава нови връзки на „Орландовци“ и „Надежда“, каза зам.-кметът по транспорт.

Чаушев подчерта, че това е комплексно предложение и не се работи на парче. „Това касае въвеждането на нов подвижен състав, чрез който да се осигури тази голяма промяна. Става въпрос за покупка на 125 нови превозни средства, за които вече имаме избран изпълнител – това са 75 тролейбуса и 50 електробуса“, съобщи той и уточни, че договорите за тях са подписани и с осигуряването на средства за тях ще започне реалното физическо изпълнение.

Основната стратегия е тези средства да дойдат по оперативна програма „Околна среда“. „За да може тези средства да бъдат поискани, трябва да имаме приета концепция, тоест да е ясно тези нови превозни средства къде ще се движат, какъв по-стар подвижен състав ще заменят, какъв ще е екологичният ефект от тях, колко повече обслужване ще се организира, колко коли и трафик ще бъде намален, за да може тези хора да имат алтернатива да ползват тези нови линии“, обясни Чаушев.

Той призова общинските съветници в транспортна комисия да одобрят доклада.

С подкрепата на доклада, общината ще може да кандидатства с тези конкретни параметри за европейско финансиране, за да може да се реализира тази инвестиция в електротранспорта. „Надграждаме реално с този доклад самата политика, която водим към момента, а именно да предлагаме все по-комплексни решения, които не решават проблемите на парче, а напротив – малко по малко да подобряваме обслужването в големи части на София“, изтъкна Чаушев.

40 км нови маршрути създаваме, за да може да обслужим вилните зони Косанин дол, района около Герман, в „Горна баня“, на „Овча купел“ и на др. места, каза зам.-кметът по транспорт и посочи, че екологичният ефект е много важен за тази инвестиция. По думите му това означава по-чист въздух за хората, по-нови превозни средства, по-голям капацитет на предвиждане, т.е. градският транспорт ще бъде по-достъпен, с по-голям капацитет и ще може да превози физически повече пътници.

„Специално по отношение на тролейбусите е предвидено едно много малко изграждане на контактна мрежа, т.е. 95% от увеличението на тези участъци ще се реализира на базата на батерия, която ще бъде вградена в тролейбуса“, добави още той.

Увеличението на пробега с реализацията на тази инвестиция ще бъде 7%.

„Орландовци“ за първи път ще има директна връзка с централна градска част без прекачване чрез удължаването на тролей №8.

В „Надежда“ чрез връзката по ул. „История славянобългарска“ през „Сточна гара“ ще имат връзка с тролей №15 до центъра на града директно.

Запитан за оставката на заместник-кмета по култура и туризъм Благородна Здравкова, Чаушев отговори, че няма никаква информация за причините. „Трябва да се обърнете към кмета, все пак той е ръководител“, каза още той, предаде БГНЕС.

