Естрадна икона с бясна критика по властта

"Притеснен съм от покачването на цените на горивата! Всичко е вдигнато поголовно и българите трудно се оправяме."

Такова е мнението на легендарния Христо Кидиков по повод големия скок в таксите за бензин и дизел у нас.

Седмица след началото на размириците в Близкия изток цените на горивата се повишиха драстично - и то в рамките на дни. Към момента най-масовият тип бензин А95 се търгува за 1 евро и 31 цента за литър. Поскъпването му е с цели 6 евроцента в сравнение с таксата преди 28 февруари, когато Съединените щати и Израел започнаха удари по военни цели в Иран. Дизелът също не отстъпва с цена от 1 евро и 37 цента и расте нагоре.

Ситуацията вече тревожи гражданите, сред които е и Христо Кидиков, който често пътува по участия.

"Имам поглед, защото обикалям страната, слава богу още имам изяви. Хората са притеснени, понеже всичко върви нагоре. Каквото беше в лева - същото е и в новата валута. А основните храни и горивата са нещо, от което човечеството е зависимо. Нонстоп слушаме коментарите на хора, които би трябвало да разбират от тези неща. Всеки вдига глава, казва, че е временно, но не вярвам. Един път тръгне ли цената нагоре, ще продължи", изрази убежденията си пред вестника големият изпълнител.

Кидиков е особено критичен към управляващите, които не се справят с кризата по най-правилния начин.

"В един спектакъл с Мая Новоселска се казваше: "Политиката е най-мръсната дума, която може да съществува. Все ни казват, че имаме право на глас, но не знам какво ще се случи и на предстоящите избори - всичко е толкова нагласено", смята любимецът на поколения българи.

"Аз пък грам не ги жаля сънародниците ни! Нали видяхме колко се прибраха сега от Дубай и Малдивите - пари имат. 7-8 стотинки няма да ни уплашат. Въпросът е да не стане много по-скъпо. И да се оплакваме, и да не се - това е положението", довери с типичното си чувство за хумор пред вестника и водещият на култовото детско шоу "Като лъвовете" Ники Априлов.

