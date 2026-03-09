Служители от "Български пощи" на протест в деня на пенсиите

Протест на служителите в „Български пощи“. Рано тази сутрин те излязоха пред станциите в цялата страна с искане за 5% увеличение на основните месечни заплати. Денят не е избран случайно - от днес започва изплащането на пенсиите.

Протестиращите ще се съберат пред пощенските станции в София, Бургас и Русе и временно няма да обслужват клиенти. Основното им искане е повишение на основните месечни заплати. КНСБ обяви началото на серията от демонстрации

Преди минути пред Централната поща във Варна започна и акцията на служителите на "Български пощи". Те няма да обслужват клиенти до около 8-8-15 часа - минути след обявеното начало на работното си време, като предупреждение, че тези протестни действия могат да станат по-сериозни, обобщи в ефина на Радио Варна и предаването "Новият ден" Анна Ковачева от КНСБ.

Изплащането на пенсиите започва от днес, възрастни хора са се събрали пред централния клон на пощата във Варна, видя екипът на Радио Варна.

Средното възнаграждение на служителите на "Български пощи" е минималната работна заплата, а исканията са осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон. Пощенските служители са с едни от най-ниските възнаграждения, обобщи Ковачева.

