Силни магнитни бури ни мъчат на тези дати

Американската Национална администрация за океаните и атмосферата (NOAA) публикува прогноза за геомагнитната активност през март. Очакват се кратки периоди на повишена активност и слаби магнитни бури.
Прогноза по дни:
8 март – 2 (спокойна активност)
9 март – 3 (слаби смущения)
10 март – 5 (слаба магнитна буря)
11 март – 3 (слаби смущения)
12 март – 3 (слаби смущения)
13 март – 2 (спокойна активност)
14 март – 5 (слаба магнитна буря)
15 март – 4 (повишена активност)
16 март – 4 (повишена активност)
17 март – 3 (слаби смущения)
18 март – 3 (слаби смущения)
19 март – 4 (повишена активност)
20 март – 5 (слаба магнитна буря)
21 март – 6 (умерена магнитна буря)
