Силни магнитни бури ни мъчат на тези дати

Американската Национална администрация за океаните и атмосферата (NOAA) публикува прогноза за геомагнитната активност през март. Очакват се кратки периоди на повишена активност и слаби магнитни бури.

Прогноза по дни:

8 март – 2 (спокойна активност)

9 март – 3 (слаби смущения)

10 март – 5 (слаба магнитна буря)

11 март – 3 (слаби смущения)

12 март – 3 (слаби смущения)

13 март – 2 (спокойна активност)

14 март – 5 (слаба магнитна буря)

15 март – 4 (повишена активност)

16 март – 4 (повишена активност)

17 март – 3 (слаби смущения)

18 март – 3 (слаби смущения)

19 март – 4 (повишена активност)

20 март – 5 (слаба магнитна буря)

21 март – 6 (умерена магнитна буря)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com