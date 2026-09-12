Най-щастливият ден от месеца за всяка зодия през май
На 1 май Пълнолунието в Скорпион изгрява, поставяйки началото на месеца с емоционален и трансформиращ тон
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На 1 май Пълнолунието в Скорпион изгрява, поставяйки началото на месеца с емоционален и трансформиращ тон
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