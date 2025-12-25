Ето ги дните за отпуск. Дълги уикенди през 2026-та

Шест дълги уикенда ще има през 2026 г. около официалните празници. Годината ще започне с един извънреден неработен ден заради еврото – 2 януари, обявен по решение на правителството. Припомняме, че за неработен бе определен и 31 декември. Така първият работен ден на новата година е чак 5 януари.

През март няма да има дълъг уикенд, тъй като националният празник 3 март се пада в средата на седмицата – вторник.

Великден през 2026 г. е на 12 април, като тогава почивните дни винаги са четири с Разпети петък и понеделника след Великден. Така ще се почива от 10-и до 13-и включително.

През май, както обикновено, има най-много почивни дни заради 1 май, 6 май и 24 май, които са официални празници. В този месец ще има само 18 работни дни. 1 май се пада в петък и така се получава дълъг уикенд. 6 май обаче е в средата на седмицата – сряда. За 24 май ще се приложи правилото в Кодекса на труда, че когато официалните празници (без Великден) съвпадат със събота или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени. Тъй като 24 май е в неделя, почивен ще бъде и 25 май.

През септември ще има дълъг уикенд само за Деня на Съединението, тъй като той се пада в неделя и така неработен ще бъде и 7 септември. 22 септември обаче е във вторник, тъй че тогава няма да има допълнителна почивка.

За Коледа през декември ще има пет почивни дни, тъй като Бъдни вечер е в четвъртък, а вторият ден на Коледа – 26 декември, се пада в събота и за него се отпуска допълнителен неработен ден на 28 декември.

Годината ще има 248 работни дни, колкото имаше и тази година.

