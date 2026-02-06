Борисов със спешна молба към Йотова

Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в специално видео, заснето и пуснато в профила му във Фейсбук.

"Сравнявам оставката на президента Румен Радев и само няколко дни след това Конституционният съд се произнесе и той отиде да се занимава с това, което желае. От декември, та януари, станахме февруари се водят някакви абсолютно безсмислени консултации, защото всички партии, всички лидери заявиха своето отношение за незабавни предсрочни избори. И под незабавни ние разбирахме това да бъде март. Само, че сега се протака, протака, протака...", коментира Борисов.

„В същото време цените на тока скачат. Аз искам специално да уточня, че правителството има задължение да осигури ток. Оттам нататък независимият регулатор определя цените. И те трябва да бъдат незабавно толкова остри, толкова строги, с възможно най-големите глоби върху тези, които си позволяват, особено в ЕРП-тата да правят фактури за дълго време или, не дай Боже, да са с завишени цени. Незабавно! В противен случай регулаторът трябва да си подаде оставка, също както правителството“, посочи още той.

„И тъй като в такава ситуация, в която президентът си подава оставка, премиерът си подава оставка, парламентът не може да работи поради причина, че се използва само за предизборни цели, настоявам, умолявам президента Йотова незабавно, бързо да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер“, призова той.

„Аз със сигурност нямам претенции към никой, който тя ще сложи, но да го сложи незабавно, защото администрацията не работи, държавата не работи и в това си състояние няма кой да носи отговорност“, заключи Бойко Борисов.

