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Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение, заяви лидерът на ГЕРБ
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Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение, заяви лидерът на ГЕРБ
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