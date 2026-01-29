Путин изпълни молба на Тръмп. Какво стана с Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове, предадоха "Ройтерс" и "Франс прес".

Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради рекордните студове.

Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчетат стойности до минус 20 градуса по Целзий.

Президентът на САЩ съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори с участието на двете страни в конфликта и Съединените щати.

