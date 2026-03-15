Извънредно от Иран за Ормузкия проток

Иран обяви, че Ормузкият проток ще бъде затворен само за Съединените щати и Израел.

Експлозии озариха нощното небе над Тел Авив, след като „Железният купол“ се активира заради иранските атаки. Държавите от Персийския залив също прехванаха ракети и дронове.

Израел продължава да нанася удари в Техеран и десетки други градове. Сред разрушените цели е изследователски център на Иранската космическа агенция.

Във връзка с кризата с петролните доставки иранският първи дипломат уточни, че Ормузкият проток ще бъде затворен само за кораби на Съединените щати и Израел и компании, свързани с тях, предаде bTV

„Ще обмислим прекратяването на войната само когато на първо място сме получили пълни репарации от Америка за разрушенията и търсим 100-процентова гаранция за сигурност в бъдещето. Следователно, второ условие за прекратяване на войната е Америка да напусне региона на Персийския залив“, заяви Мохсен Резаеи.

В интервю за Ен Би Си американският президент заяви, че Вашингтон засега не е склонен да сключи споразумение с Техеран, тъй като предложените условия „не са достатъчно добри“.

Доналд Тръмп отново призова държави да се включат в охраната на Ормузкия проток с морска сила.

„Съединените щати също ще координират действията си с тези страни, така че всичко да върви бързо, гладко и добре. Това трябваше поначало да бъде колективно усилие и сега ще бъде – то ще обедини света в хармония, сигурност и вечен мир“, заяви Доналд Тръмп.

По-рано американският президент назова поименно страните, които да участват – Франция, Великобритания, Китай, Япония и Южна Корея.

Париж отрече да е приемал. Лондон обсъжда предложението. Другите не са коментирали.

