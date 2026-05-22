Нов опасен ден във войната - дронове към Москва и жертви в Украйна

Нов взривоопасен епизод във войната между Русия и Украйна се разигра с атаки от двете страни на фронтовата линия и навътре в държавите. Руските власти съобщиха рано тази сутрин за нападения с дронове срещу Москва и Ярославска област, докато украинската прокуратура обяви четирима загинали цивилни в Донецка област след руски удари с планиращи бомби и дрон.

По данни на кмета на Москва Сергей Собянин четири безпилотни апарата, насочени към руската столица, са били свалени, а аварийни екипи са изпратени в района. В същото време в района на Друшкивка, близо до фронта, руските удари са отнели живота на трима мъже, а по-късно дрон е поразил автомобил и е убил още един човек, предадоха Ройтерс и ДПА.

В Москва местните власти не съобщиха подробности за щети или пострадали след свалянето на дроновете. Информацията бе публикувана в Телеграм, където Собянин обяви само, че специализираните служби работят на място. Ройтерс отбелязва, че Москва и Ярославска област, разположена североизточно от столицата, вече бяха атакувани с дронове и по-рано тази седмица.

По-сериозни ограничения бяха въведени в Ярославска област. Губернаторът Михаил Евраев съобщи, цитиран от ТАСС, че районът е бил атакуван от украински безпилотни летателни апарати. За да се гарантира безопасността, временно е спряно движението на изхода от Ярославъл в посока Москва, а жителите бяха призовани да избягват пътувания, тъй като опасността все още не е отминала.

На украинска територия ударите са имали смъртоносни последици. Областната прокуратура в Донецка област съобщи в Телеграм, че четирима цивилни са загинали, а петима са ранени при руски атаки. Трима мъже са били убити при падане на планиращи бомби в Друшкивка, която се намира южно от Краматорск и на около 20 км от руската фронтова линия.

Около час след удара с бомбите дрон е атакувал автомобил и е убил един от пътниците, съобщават украинските власти. Районът остава сред най-уязвимите зони в Източна Украйна, тъй като се намира близо до активната линия на бойните действия и е в обсега на руски въздушни удари.

Планиращите бомби се превърнаха в едно от най-тежките оръжия срещу украинските позиции и населени места край фронта. Руските изтребители ги пускат от територията на Русия, след което боеприпасите прелитат десетки километри до целта си. Украйна досега разполага с ограничени средства за противодействие, но според медийни съобщения министърът на отбраната Михайло Федоров е обявил, че Киев е разработил собствена планираща бомба, способна да носи 250 килограма експлозиви, която скоро трябва да бъде въведена на въоръжение.

