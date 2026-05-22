Градовете на бъдещето - не само умни, но и човешки

Големият проблем остава жилищната криза. Над 3 милиарда нямат нормален дом

Когато президентът на Азербайджан Илхам Алиев застана на сцената на Световния форум за градовете в Баку, той не започна с цифри, статистики или политически декларации.

Той започна с история за града, който от нефтена столица на света преди век, днес вече е символ на нова ера, център на иновации и глобална дипломация.

Някога суров, индустриален, покрит с нефтени кладенци и прах, днес Баку е дигитален, зелен, модерен и архитектурно дързък.

Алиев разказа и за тройната трансформация. Първо е хранел индустриалната революция, после е започнала модернизация с инвестиции в инфраструктура, култура и международни събития, а днес Баку вече се позиционира като умен град с устойчиво развитие, който стана домакин на най-голямото събитие за градовете и постави рекорд.

Световният форум събра над 40 000 участници, 182 държави, стотици кметове, министри и президенти. Също така се проведе най-голямото Urban Expo в историята на WUF – 3.5 хектара изложбена площ, в което участваха 217 организации от 66 държави.

Това не беше просто конференция, а своеобразна глобална карта на бъдещето, събрана в един град. Баку показа, че вече е не само географски мост между Европа и Азия, но и дипломатически център, който умее да привлича света – от Азия и арабските държави до Европа, Африка и Латинска Америка.

Три нови тенденции

5 дни министри, експерти, архитекти и строители от цял сват обсъждаха какво предстои за градовете през следващите 10–20 години и определиха най- важните тенденции.

Новите умни градове

Да, умните градове остават приоритет, но вече акцентът е друг. Умните градове вече не са технологични – те са човешки, защото хората излизат на преден план, не технологиите.

Сингапур, Сеул, Копенхаген и Дубай представиха най-впечатляващите планове, които вече разработват, превръщайки се в интелигентни екосистеми, а не просто дигитални градове.

Кметът на Сингапур каза: „Технологиите са инструмент. Умният град е този, който прави живота по-лесен, по-безопасен и по-справедлив.“

Глобалната битка

Няма спор, това е с жилищната криза. Данните, които бяха изнесени, са шокиращи. На фона на увеличаващо се богатство в света, над 3 милиарда души ще живеят в неадекватни жилища до 2050.

В момента 1,1 милиарда са в неформалните селища, което на прост език означава - без ток, вода, канализация, в стари каравани, палатки и колиби. Нещо повече – над 300 милиона беше отчетено, че са без дом.

Изнасяйки притеснителни данни за жилищната криза и във Виена, столичният кмет заяви: „Жилището е инфраструктура, не лукс. Град без достъпни жилища не е град.“

Неговият колега, кметът на Ротердам, пък показа как успява да противодейства на климатичните промени, които унищожават градовете - създава градски гори, охлаждащи коридори, системи за управление на наводнения, енергийни квартали.

Това се оказаха и най-новите тенденции в Скандинавските страни, а премиерът на Дания заяви: „Градовете са първата линия на климатичната защита.“

Стоп на автомобилите

Въпросът за градовете вече не е бензинови, дизелови или електрически, а как центърът на градовете да е без автомобил.

Париж, Сеул и Богота правят революция в тази посока. Те показаха проекти за 15-минутният град, който обикаляш пеша, защото автомобилите са ограничени, а в същото време градският транспорт е станал масов, с най-голям дял на метрото.

Кметът на Париж смело заяви: „Градът на бъдещето е град на пешеходците.“

За да работи за хората, градът трябва да осигурява на 100 процента дигитално управление – без излишно разкарване, без бумаги, без опашки. Естония, Хелзинки и Сингапур показаха как разрешителни се издават за минути, как услугите са изцяло онлайн и как данните управляват трафика и енергията.

Новото лице на дипломацията

България показа ново лице на дипломацията си с участието на президента Илияна Йотова на форума - по-отворено, по-активно, по-реалистично и по-свързано със световните процеси.

В своето изказване българският държавен глава подчерта, че "модерният град не е небостъргачи и технологии, а сигурно място и за най-уязвимите". Тя каза още, че изкуственият интелект, дигиталните системи и умните градове ще имат истинска стойност, само ако намаляват неравенствата и правят живота по-достъпен и по-сигурен. Фраза, която след нея, прозвуча още няколко пъти в залата. А финалът на речта й - днес градовете са геополитика в действие, и начинът, по който се изграждат, ще определи качеството на живот и устойчивостта на държавите, се превърна в лайтмотив на цялата среща.

За България форумът бе имиджов момент, който показа, че страната ни може да бъде част от глобалния разговор, а не само да стои в ролята на наблюдател.

За Баку, това събитие беше много повече от урбанистично, то беше геополитически сигнал. Показа, че страната може да бъде мост между Изтока и Запада, център на глобалната дипломация, но в същото време и да задава дневен ред.

Истината е, че Азербайджан не просто събра света. Форумът показа как ще изглежда светът утре.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com