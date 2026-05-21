"Евровизия" провалила романтичния воаяж на DARA и съпруга й

„Няма да е веднъж в живота ми, защото имам планове за себе си, които са доста по-различни и едва ли е последната ми голяма сцена.“ Така Дара говори за големия си триумф в „Евровизия“ – спокойно, уверено и сякаш все още недокрай осъзнала какво точно се е случило, пише "Супер магазин".

Докато цяла България празнуваше победата й, самата тя признава, че още не е имала време дори да се разплаче от щастие. След финала певицата беше посрещната като истинска световна звезда – с червен килим на летището и концерт на площад „Княз Александър Първи“, организиран специално в нейна чест.

Зад блясъка обаче стои тежък път, изпълнен със съмнения, хейт и моменти, в които Дара е била на крачка да се откаже. Тя признава, че когато била избрана да представя България, върху нея се изляла огромна вълна от негативни реакции.

„Бях смазана от негативната реакция. Най-много ме заболя от недоверието, от това, че подлагат на съмнение таланта ми въпреки годините труд и хитовете зад гърба ми“, споделя певицата.

В най-трудния момент до нея бил съпругът й Ервин Иванов. Именно той я убедил да не се отказва.

„Ако не беше той, нямаше да участвам“, признава Дара. След безсънна нощ и само седем часа сън той я накарал да се обади и да потвърди участието си, убеден, че тя ще спечели конкурса.

Толкова силно вярвал в успеха й, че двамата дори сключили бас преди големия финал. А когато тя му казала, че е луд да залага пари за победата й, Ервин само отвърнал: „Не се притеснявай, аз ще спечеля, но ще си поделим парите.“

Победата в „Евровизия“ дошла в особено личен момент за певицата – точно в деня на първата годишнина от сватбата й. Ервин бил подготвил романтично пътуване до Милано, но триумфът променил плановете им. Той заминал сам, а тя се върнала в София за грандиозното посрещане. Годишнината си отпразнувала сама – с поръчана пица след края на дългия ден.

Подготовката за конкурса била почти военна операция. Дара заминава за Атина, където живее месец и половина напълно изолирана от шум, мнения и социален живот. Там се концентрира единствено върху работата.

„Евровизия е като Олимпиада“, казва тя.

И думите й съвсем не са преувеличени. Певицата тренирала по 8-9 часа на ден. Ставало й се в шест сутринта за спринтове, упражнения за дишане, вокални тренировки и танци. Работела с педагози от България и Гърция, спазвала строг хранителен режим и буквално изграждала тялото си като на професионален атлет.

„Няма магия в победата ми – има само работа и постоянство. Никой не ми е дал свише нищо, аз съм момиче от „Младост“, казва Дара.

След историческия успех амбициите й вече са насочени към световната сцена. Сред мечтите й е участие на легендарния фестивал Glastonbury Festival, а интерес към нея вече проявяват едни от най-големите музикални лейбъли в света.

Певицата вярва, че българите могат да постигнат всичко.

„Исках да покажа и на вас, че това е възможно. Светът е във вашите ръце“, казва тя.

Освен върху международната си кариера, Дара работи и по нов албум на английски език, а скоро започват и снимките на Гласът на България, където отново ще бъде треньор.

Любовната й история също звучи като сценарий за филм. След шумната връзка с Папи Ханс, Дара открива щастието с Ервин Иванов – доктор по фармакология и предприемач.

А предложението за брак идва като сцена от романтична холивудска продукция – по време на пътуване в Тайланд, на фона на залез и океански вятър. Самата тя признава с усмивка, че била готова първа да падне на коляно.

„Бях си купила пръстен и му казах, че аз ще го направя, ако той не действа“, разказва певицата.

