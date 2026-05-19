Как „Евровизия“ носи силен тласък на туризма и икономиката у нас

Домакинството на Евровизия 2027 в България се очаква да донесе сериозни ползи за туризма, хотелиерството и услугите. Представители на бранша прогнозират засилен международен интерес към страната, повече посетители и ръст на икономическата активност около едно от най-гледаните музикални събития в света.

Очакванията са ефектът да не бъде само краткосрочен. Според туристическия сектор конкурсът може да затвърди позициите на България като привлекателна дестинация и да повиши международната ѝ разпознаваемост години след провеждането му.

Сред обсъжданите варианти за домакинство е Бургас, а значителна част от посетителите може да бъдат настанени в близки курорти заради големия капацитет на хотелската база. Районът на Слънчев бряг разполага със стотици хотели и хиляди места за настаняване, което би позволило приемането на голям международен поток от гости.

Конкурсът традиционно се провежда през май – извън активния летен сезон. Въпреки това представители на бранша смятат, че секторът има готовност да започне подготовка по-рано и да посрещне очаквания интерес.

Според туристически организации успехът на DARA вече е повишил вниманието към България, а популярността около победата ѝ може да бъде използвана и за по-силно международно популяризиране на страната като туристическа дестинация, пише frognews.bg.

