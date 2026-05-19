Днес празнуват DARA в София

Столицата ще бъде домакин на специално събитие в чест на певицата Дара (DARA), която се превърна в повод за национална гордост, след като спечели "Евровизия".

Жителите и гостите на София са поканени да се включат в празничното посрещане, което ще се проведе на 19 май от 18:00 часа на площад пл. "Княз Александър I".

Организаторите обещават вечер, изпълнена с музика, емоции и силна енергия под открито небе.

Специално подготвена програма ще включва сетове на DJ Teddy Georgo, DIASS и THEO, които ще се погрижат за празничното настроение на публиката.

Събитието има за цел да обедини почитателите на DARA и да покаже подкрепата на българската публика към изпълнителката.

Посланието на организаторите е ясно - България застава зад своята звезда и споделя успеха ѝ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com