Цирк! Русия и Украйна се скараха заради България

България спечели „Евровизия“ и явно това се оказа твърде голям шок за половин Европа. Само за два дни около DARA и „Bangaranga“ се разигра геополитически сериал, в който Русия и Украйна започнаха да си поделят заслугите за българската победа така, сякаш става дума не за песен, а за превземането на стратегически обект.

Първо се появи Филип Киркоров, който почти обяви, че лично е донесъл кристалния микрофон в София. Руският поп крал обясни как едва ли не без него DARA е щяла да остане с хубав костюм и лош припев.

И докато България още се чудеше дали да благодари официално на Москва, дойде новото 20.

Оказа се, че украинци също били ключова част от българския триумф.

Трима украински артисти работили по сценографията, LED визиите и креативната концепция на изпълнението. Един от тях – Никълъс Чоб – дори побърза да обясни пред MUZVAR, че по време на работата никой никога не бил чувал за участието на Киркоров.

С други думи: руснаците казват „ние направихме песента“, украинците отвръщат „ние направихме шоуто“, а България стои по средата и вероятно се пита дали изобщо е участвала в собствената си победа.

Най-забавната част обаче тепърва идва.

Украйна, която днес обяснява колко важен принос е имала за „Bangaranga“, е същата тази Украйна, която даде най-нисък вот за България. Именно оттам страната ни получи едва 4 точки, което се оказа най-слабият резултат за Дара сред всички гласували държави.

Тоест – помогнали за сцената, работили по визията, вложили творчество… и после седнали пред телевизора и гласували за някой друг.

Трудно е човек да измисли по-евровизионен сюжет.

В крайна сметка започва да изглежда така, сякаш Русия и Украйна водят паралелен фронт не само на бойното поле, но и на музикалната сцена – и то точно върху гърба на България.

А истината вероятно е далеч по-проста: DARA просто направи песен, която Европа хареса. Но това очевидно не е достатъчно драматично.

