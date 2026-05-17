Ужас! Мъж организира собственото си погребение, за да види кой ще плаче

Истински бум от ужас, последван от истеричен смех, взриви малкото индийско селце Кончи в провинция Бихар. Десетки опечалени приятели, роднини и съседи се събраха с насълзени очи на традиционна индуистка погребална церемония, за да изпратят в последния му път местния любимец Мохан Лал. Драмата обаче стана пълна, когато в разгара на траурните ритуали предполагаемият покойник най-спокойно се появи сред тълпата, хвана си чиния с храна и започна да разговаря с присъстващите.

Експериментът на един ексцентричен ветеран

74-годишният Мохан Лал всъщност е пенсиониран ветеран от военновъздушните сили, който е изключително уважаван в своята общност. Мъжът е известен с благотворителната си дейност, като дори лично е финансирал и помогнал за изграждането на местен крематориум, който да се ползва по време на дъждовните сезони. Оказва се, че точно тази инвестиция е събудила у него странното любопитство да разбере какво мислят хората за него, преди наистина да си отиде от този свят.

Лал инсценирал собствената си кончина с помощта на няколко верни съучастници и наел професионални организатори за събитието. Пред смаяните погледи на припарилите от страх гости, които в първия момент го помислили за призрачно явявение, старецът чистосърдечно признал, че е искал да стане свидетел на собственото си изпращане. Той обяснил, че целта му е била лично да види и да се увери колко точно уважение, обич и привързаност изпитват хората към него в действителност.

Реакциите: От гняв до прегръдки

След като първоначалният шок преминал и хората разбрали, че Мохан е напълно жив и здрав, настъпил пълен хаос. Част от по-възрастните роднини се обидили жестоко от черния хумор и напуснули ритуала, обвинявайки ветерана в подигравка със свещените традиции. По-младите обаче бързо оценили оригиналността на експеримента и траурното събитие бързо се превърнало в шумно и весело парти с танци и наздравици.

Самият Мохан Лал споделил, че е останал изключително доволен от чутите за себе си надгробни слова. Единственото му разочарование било, че някои от хората, на които е помагал финансово през годините, изобщо не си направили труда да дойдат на погребението му. Историята бързо прехвърли границите на Индия и се превърна в хит в световните медии, предизвиквайки дебати дали подобен тест за лоялност на приятелите не трябва да стане масова практика.

