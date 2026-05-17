Напрежението в Лондон се покачва! Решение на Стармър

Британският премиер Киър Стармър планира да подаде оставка по собствена инициатива.

Това съобщи Daily Mail, цитирайки източници в правителството.

"Киър Стармър разбира настоящата политическа ситуация", каза събеседникът на изданието.

Според него премиерът вече е уведомил обкръжението си за намерението си да напусне поста и е определил график за напускане на поста.

Въпреки това, източникът не уточни точните дати.

Кризата на Острова започна след като на общинските избори Лейбъристката партия загуби над 1,5 хиляди места. След това над 80 лейбъристки парламентаристи, 20% от фракцията, призоваха Стармър да подаде оставка.

Премиерът обаче отказа да напусне поста, вярвайки, че това ще хвърли страната в хаос.

След като подаде оставка, министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг обяви, че влиза в битката за лидерския пост.

Другият кандидат е кметът на Манчестър Анди Бърнам, който заяви, че ще поиска разрешение да участва в предстоящите частични парламентарни избори. Това стана възможно след като съпартиецът му от Лейбъристката партия Джош Саймънс доброволно се отказа от депутатското си място, за да даде на Бърнам шанс да се върне в Уестминстър и да се изправи срещу премиера, предаде Ройтерс.

Политическата криза се влошава на фона на спадащи икономически показатели и ниско доверие на пазара. Доходността на 30-годишните британски държавни облигации надхвърли 5.8% – най-високата стойност за почти 30 години.

Инвеститорите се страхуват, че възможна смяна на властта в Лейбъристката партия ще доведе до по-ляв икономически курс и увеличаване на бюджетните разходи.

Допълнителни щети за репутацията на правителството донесоха миграционната политика и вътрешнопартийни конфликти в обкръжението на премиера.

Според Блумбърг, Лейбъристката партия рискува да повтори пътя на консерваторите, които критикува за хронична нестабилност и вътрешни войни. В същото време пазарите вече оценяват вероятността от продължителна политическа криза във Великобритания.

