Светът търси спасение за градовете. Баку събра лидерите за жилищната криза

Жилищната криза, климатичните промени и бурната урбанизация поставят света пред едно от най-големите изпитания през следващите десетилетия. Именно тези теми излязоха на преден план по време на срещата на министрите за Новия градски дневен ред, организирана под председателството на Азербайджан в рамките на Световния градски форум в Баку.

Форумът, който започна днес, се разглежда като ключов момент за оценка на напредъка по глобалния план за градско развитие за периода 2016-2036 г. и като важна подготовка за предстоящия Политически форум на високо равнище на ООН.

Жилищата вече са глобален проблем

Основен акцент в дискусиите е поставен върху достъпа до жилища - тема, която според участниците вече се превръща в глобална криза. Данните, представени на форума, показват, че милиарди хора по света все още нямат достъп до адекватно жилище, а най-тежко засегнати остават уязвимите социални групи.

Според организаторите проблемът се задълбочава допълнително от климатичните промени, ускореното разрастване на градовете и нарастващото геополитическо напрежение в различни части на света. В този контекст жилищната политика вече не се разглежда само като социална тема, а като ключов инструмент за икономическо развитие, социална стабилност и борба с климатичните рискове.

Как ще изглеждат градовете след 10 години

Срещата в Баку е фокусирана върху трите големи цели на Новия градски дневен ред - социално включване и намаляване на бедността, споделен икономически просперитет и екологична устойчивост. В рамките на форума са организирани три тематични панела на високо равнище. Те са посветени на ролята на жилищата за намаляване на бедността, за развитието на икономическите възможности в градовете и за изграждането на устойчиви на кризи общества.

Министри, представители на международни организации и експерти обменят идеи за нови финансови механизми, иновативни политики и по-ефективни модели на управление на градската среда.

Светът подготвя нова стратегия

Очакванията са дискусиите в Баку да дадат нов импулс на глобалните усилия за устойчиво развитие до 2036 г. Форумът има амбицията да очертае бъдещите международни политики, свързани с развитието на градовете, климатичните действия и социалната устойчивост.

Организаторите подчертават, че светът навлиза в период, в който именно градовете ще бъдат решаващи за икономиката, екологията и качеството на живот на милиарди хора. Затова и решенията, които се обсъждат днес в Баку, могат да окажат влияние далеч отвъд границите на Азербайджан и Европа.

