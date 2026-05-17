Натискът срещу Стармър расте, готви се битка за лидерския пост

Напрежението в Лейбъристката партия рязко се изостри, след като подалият оставка здравен министър ва Великобритания Уес Стрийтинг (на снимката горе) открито заяви, че е готов да се кандидатира за лидерския пост и да наследи Киър Стармър като министър-председател. Изявлението му идва на фона на все по-сериозни вътрешни критики към ръководството на партията и опасения от разцепление преди следващите избори.

По време на конференция на мозъчния тръст "Прогрес" Стрийтинг потвърди, че ще се включи във всяка евентуална лидерска надпревара. Той използва речта си, за да отправи остри критики към управлението на Стармър и да очертае различна политическа посока за страната.

Според Стрийтинг Великобритания трябва да изгради „нови специални отношения“ със Европейския съюз и в бъдеще дори да се върне обратно в общността.

Бившият министър атакува директно стила на управление на Киър Стармър, който определи като „култура на твърдата ръка“. По думите му това е задушило политическата креативност и свободното мислене в правителството.

Стрийтинг предупреди още, че ако Лейбъристката партия не промени курса си, движението на Найджъл Фарадж ще спечели следващите парламентарни избори.

Междувременно на политическата сцена се активизира и друг сериозен претендент за лидерството - кметът на Манчестър Анди Бърнам. Той вече получи право да се кандидатира за депутат, което е задължително условие, за да може официално да оспорва лидерския пост в партията.

В интервю за Би Би Си Бърнам заяви, че иска да се върне в парламента, „за да спаси“ Лейбъристката партия.

Очаква се частичните избори в Мейкърфийлд през юни да окажат ключово влияние върху развитието на вътрешната битка. Според анализатори именно след тях може да започне реалната подготовка за лидерска надпревара.

Партийните правила изискват всеки кандидат за лидер да получи подкрепата на поне 81 депутати.

