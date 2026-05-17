Илияна Йотова към Дара: Триумф за България!

Държавният глава Илияна Йотова поздрави Дара за историческата победа на "Евровизия", която превърна България в големия победител на тазгодишното издание на конкурса. Президентът публикува специално послание във Фейсбук само часове след триумфа на "Бангаранга", който предизвика истинска еуфория в страната и огромен международен отзвук.

„Триумф за DARA / Darina Yotova! Триумф за България на Евровизия!“, написа Илияна Йотова.

Президентът поздрави не само певицата, но и целия екип зад успеха, както и Българската национална телевизия. „Поздравления за целия екип, който стои зад тази категорична победа, поздравления за Българска национална телевизия“, допълни държавният глава.

„Благодарим за силните емоции и вдъхновението“, завършва посланието на Илияна Йотова.

Победата на Дара с "Бангаранга" донесе първия триумф за България в историята на "Евровизия" и се превърна в една от най-обсъжданите теми в световните медии. Си Ен Ен, Би Би Си, "Гардиън", Асошиейтед прес и "Ню Йорк таймс" отделиха специално внимание на българската изпълнителка и определиха сценичното ѝ представяне като едно от най-силните в конкурса.

Дара спечели както журито, така и зрителския вот с общо 516 точки и остави далеч зад себе си останалите конкуренти. Българската певица впечатли Европа със силна хореография, модерна клубна визия и енергично изпълнение, което се превърна в абсолютния хит на вечерта във Виена.

