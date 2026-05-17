България може да побеждава! Румен Радев поздрави Дара

Премиерът Румен Радев поздрави певицата Дара за историческата победа на България в "Евровизия" и определи успеха като събитие с „глобален резонанс“. Часове след триумфа на "Бангаранга" министър-председателят публикува специално послание във Фейсбук, в което подчерта, че българската изпълнителка е успяла да преодолее всички предразсъдъци и сложни сметки около гласуването в конкурса.

„Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе Дара на Евровизия. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването“, написа Румен Радев.

Премиерът подчерта, че успехът на Дара е доказателство за потенциала на България. „Дара е още едно доказателство, че България може да побеждава“, посочи той.

Румен Радев поздрави и Българската национална телевизия, както и целия екип зад представянето на страната ни. „Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027!“, добави премиерът.

Триумфът на Дара с "Бангаранга" се превърна в една от водещите теми в световните медии. Си Ен Ен постави българската победа сред най-важните международни новини, а Би Би Си, "Гардиън", Асошиейтед прес и "Ню Йорк таймс" отделиха специални анализи за успеха на българската изпълнителка.

Дара спечели конкурса с внушителните 516 точки и остави далеч зад себе си останалите участници. Международните коментатори определиха сценичното ѝ представяне като едно от най-силните в историята на конкурса, а "Бангаранга" вече се сочи като песента, променила тазгодишната "Евровизия".

Победата е историческа и защото България за първи път печели конкурса, след години на близки до триумфа класирания. Именно затова еуфорията след успеха на Дара продължава да расте както у нас, така и в цяла Европа.

