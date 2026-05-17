БлагоDARA! България празнува големия удар на Евровизия

Историческата победа на Дара на "Евровизия 2026" предизвика жестока еуфория в България, а социалните мрежи се изпълниха с поздравления, емоционални послания и възторжени реакции от политици, артисти и обществени личности. Триумфът на "Bangaranga" донесе първата победа за страната ни в историята на конкурса и мигновено се превърна в национална тема номер едно.

Примата на българската естрада Лили Иванова също се включи със специално послание към младата изпълнителка. „Исторически успех за България! Поздравления за победителя в Eurovision Song Contest - младата и много талантлива българска певица DARA / Darina Yotova! Скъпа Дара, от сърце ти пожелавам още много, много успехи!“, написа Лили Иванова.

Васил Найденов публикува снимка на Дара с трофея и краткото послание: „Дара печели Евровизия! Браво!“

Сред най-споделяните реакции в интернет се превърна постът на Георги Господинов, който лаконично написа: „БлагоDARA“.

Актьорът Димитър Маринов публикува емоционално обяснение за символиката на "Bangaranga". „БАНГАРАНГА идва от ямайски жаргон и означава шум, суматоха, красиво безредие. Думата носи сурова енергия, която не може да бъде преведена - тя се усеща, преди да бъде разбрана. Като щастлив бунт“, написа Маринов.

Той отправи и лично послание към певицата: „Критикуват те само онези, които постигат по-малко от теб. На добър час, Българко!“

Мария Бакалова също поздрави Дара чрез Инстаграм и заяви, че е „изключително горда“ със нея. Сред звездите, изпратили поздравления, бяха още Деси Слава, Глория, Нети и Александър Сано.

Триумфът на "Bangaranga" предизвика и огромен международен отзвук. Световни медии като Си Ен Ен, Би Би Си, "Гардиън", Асошиейтед прес и "Ню Йорк таймс" определиха победата като историческа за България и една от най-големите сензации в историята на конкурса.

Дара спечели "Евровизия 2026" с внушителните 516 точки, след като оглави както зрителския вот, така и класирането на професионалните журита - нещо, което рядко се случва в конкурса през последните години.

