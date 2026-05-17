Евтим Милошев: Дара обедини България

Министърът на културата Евтим Милошев заяви, че победата на Дара на „Евровизия“ не е била изненада и е напълно заслужен резултат от силна песен, впечатляващо сценично присъствие и огромен професионализъм. Пред БНТ той подчерта, че триумфът на България е доказал, че талантът и емоцията могат да бъдат по-силни от всички политически коментари около конкурса.

„За мен победата не е неочаквана, защото в крайна сметка това е песенен конкурс. Песента, изборът на Дара за изпълнител, огромният отзвук още преди финала и начинът, по който премина полуфиналът, показаха, че този успех е напълно закономерен“, заяви Милошев.

Той коментира и многобройните спекулации около политическото влияние върху конкурса, като подчерта, че именно българската победа е опровергала подобни твърдения. „Имаше много коментари, че всичко е политика и политическо решение. Нашата победа обаче показа, че преди всичко значение имат талантът, емоционалността и артистът Дара“, каза Милошев.

Министърът поздрави лично изпълнителката, творческия екип и Българската национална телевизия за огромната работа около българското участие. „Тук е моментът да поздравя Дара, целия творчески екип и Българската национална телевизия за усилията и резултата, който постигнаха, за да може следващата година България да бъде домакин на този влиятелен европейски песенен конкурс“, подчерта той.

Евтим Милошев определи вечерта на финала като незабравима и призна, че е следил емоционално всяка минута от конкурса заедно със семейството си. „Това беше фантастична и незабравима вечер и нощ. Седяхме цялото семейство и се вълнувахме до ранни зори. Гледахме пресконференциите, а сутринта почти без сън веднага започнах да следя международния отзвук“, разказа министърът.

Според него победата на Дара ще има огромно значение за международното присъствие на съвременната българска култура. „Една такава сцена дава възможност да се постави фокус върху младото поколение, върху младия творец и върху съвременната българска култура. Това е изключително важно за България“, заяви Евтим Милошев.

Той подчерта още, че успехът на Дара е успял да обедини българите у нас и по света. „Успехът на Дара е повод за обединение на всички българи - и в България, и извън пределите на страната. Трябва да благодарим на всички хора в Европа, които гласуваха за България и направиха възможна тази победа“, каза министърът.

В края на коментара си Евтим Милошев призова българите да бъдат по-уверени и да вярват повече в собствените си възможности. „Нека такива моменти ни обединяват. Нека гледаме позитивно и да вярваме в себе си, в своята идентичност и в самочувствието си на достойни хора и наследници на велики цивилизации“, заяви министърът на културата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com