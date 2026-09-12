Всичко за Евтим Милошев

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Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Снимка: БТА

Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?

Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...

11 септември | 18:41
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