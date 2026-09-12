Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Министърът защити филмовата инфраструктура, гарантира финансирането на Културния календар и отвори пътя към нов модел за 2027 г.
7 години такава няма, казва той
Легендата каза „сбогом“ с 3:2 и Стоичков с крак
Посети Центъра за подводна археология, който влезе в ЮНЕСКО и откри Аполония
Министърът на културата ще посети и остров „ Св. Св. Кирик и Юлита“
Продължаваме заедно, заяви министърът
Или аз няма да съм министър, или тук ще има ред, заяви министърът
Променя се моделът за финансиране на археологическите разкопки
Възстановяването на балетния конкурс може да се случи през 2028-2029 година
Ще проведе срещи във Варна и в Балчик
Министърът посочи хаотичните плащания и рушащата се инфраструктура като системна заплаха за сектора
Археологическият музей събра мистика и магия
Решението е на правителството
Властта и филмовата общност седнаха на една маса
Министърът на културата и проф. Бар-Зоар правят мегапродукция за спасените евреи
Дълбоко вярвам, че вървим към една голяма историческа справедливост, заяви министър Милошев
Пусна уникална снимка
Три фирми в схема "Мама, татко и аз" се опитали да спечелят конкурс
Милошев настоя за национална програма и по-широко държавно финансиране за опазването на недвижимото културно наследство