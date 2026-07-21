България си връща историческо съкровище! Започват преговори за безценен архив

Министърът на културата Евтим Милошев се срещна в Гоце Делчев с наследниците на д-р Иван Гаджев, за да бъдат уточнени следващите стъпки по придобиването от държавата на архива на Института по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ – една от най-богатите колекции, посветени на българската емиграция зад океана.

„Миналата седмица с решение на Министерския съвет беше излъчена преговорна група. Разговорите ще започнат още тази седмица и дълбоко вярвам, че ще доведат до една голяма историческа справедливост – България да се погрижи за този архив“, заяви министър Милошев след срещата.

По думите му архивът представлява изключителна сбирка от исторически свидетелства, които ще разкрият нови страници от историята на България, на Неврокопския край и на българската емиграция в Северна Америка.

По време на посещението си министърът, придружен от кмета на Гоце Делчев Владимир Москов и народния представител Стоян Тричков, разгледа част от ценните документи. Срещата с наследниците на фамилия Гаджев премина емоционално, като Милошев благодари за десетилетията труд по съхраняването на архива и изрази съболезнования за загубата на Тодор Гаджев, който през последните години активно работеше за опазването му, съобщава "Илинден прес".

Като символичен жест министърът подари на Цвета Гаджева книгата „Диви разкази“ от Николай Хайтов, а двамата прочетоха откъси от произведението.

По-късно Евтим Милошев посети читалище „Просвета – 1865“, първото читалище в Пиринския край, както и обновения Дом на културата в Гоце Делчев. Той проведе среща и с Неврокопския митрополит Серафим, с когото обсъдиха ролята на културата и духовността, както и възможностите за улесняване на процедурите по реставрацията на православни храмове.

Безценен архив за историята на българите зад океана

Институтът по история на българската емиграция в Северна Америка „Илия Тодоров Гаджев“ е основан през 70-те години на XX век в Детройт от д-р Иван Гаджев. По-късно той изгражда негов филиал в Гоце Делчев и прехвърля в България огромен архивен фонд с исторически документи, снимки, редки книги, периодични издания и музейни експонати.

Библиотеката на института притежава една от най-богатите колекции, посветени на историята на българската емиграция, като значителна част от изданията са библиографска рядкост и се съхраняват единствено там.

От Министерството на културата подчертават, че архивът има изключителна научна, културна и обществена стойност. Заради своята уникалност той се разглежда и като ресурс със значение за националната сигурност, тъй като съдържа важни исторически сведения за развитието на България, международните ѝ връзки и опазването на националната идентичност извън пределите на страната.

Целта на държавата е това безценно документално наследство да бъде придобито, съхранено и достъпно за бъдещите поколения.