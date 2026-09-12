България си връща историческо съкровище! Започват преговори за безценен архив
Дълбоко вярвам, че вървим към една голяма историческа справедливост, заяви министър Милошев
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Дълбоко вярвам, че вървим към една голяма историческа справедливост, заяви министър Милошев
Черли Чаплин си отиде на Коледа на 88-годишна възраст
Снимки разкриват миналото на града
Отварят архивите на "Папата на Хитлер"
Иля Велчев, поет Струва ми се, че едно мое стихотворение "Мечта" от последната ми книга "Месо", съпреживява усещането на събратята ми по перо и камер...
Унищожен е целият архив на вестника след превземането му от властите Прокуратурата в Истанбул е поискала бившият главен редактор на в. "Заман" Екрем...
Целият електронен архив на вестник „Заман" от 1986 г., съдържащ материалите за корупция във висшите ешелони на властта и помощите, оказани на терорис...
До 9 ноември могат да се видят уникални кадри от Държавния архив Главната улица в Пловдив се превърна в машина на времето. До 9 ноември жители и гост...
Днес се навършват 64 години от създаването на Държавна агенция "Архиви". По този повод потърсихме мнението на председателя на агенцията Михаил Груев з...
Маркиньос (вдясно) и съотборниците му в ЦСКА ще търсят реванш от "Лудогорец" за загубата в Разград в началото на шампионата
София. Непубликувани досега ръкописи и документи на Радой Ралин ще се съхраняват в националния архивен фонд. За целта правителството преструктурира ра...
Благоевград. Благоевградчани ще видят за първи път уникален исторически архив, експониран в Регионалния исторически музей. Ценните находки на Александ...
Чужди класики изчезват след обир преди година
Бургас. Стотици съдебни дела от архива на бургаския съд са били буквално удавени в нощта на потопа миналата седмица. Служителите разбрали, че голяма ч...
Благоевград. Благоевградската общественост ще види безценния исторически архив на Александър Пелтеков, който бе закупен от общината тази година. Той...
Лондон. Документи за един от най-големите шпионажи в историята бяха разкрити, след като бяха държани в тайна повече от 20 години. Документите са били...
Лондон. Фотокаталогът Getty Images прави достъпен архива си от над 35 милиона снимки за некомерсиална употреба, съобщава СиЕнЕн. Потребителите вече им...
София. Архиерейската корона на екзарх Антим І и парламентарният звънец, възвестил подписването на първата българска Конституция, са сред експонатите в...