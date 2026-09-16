Обиди и истерии: Див скандал разтърси "Ергенът"

Остър, дълъг и много емоционален конфликт разтърси имението на "Ергенът: любов в рая". Това не беше просто спречкване, а ескалация на напрежение, обиди и истерии, което доведо до пълен край в комуникацията между две участнички.

Напрежението между Деси и Силви се трупа още от влизането им. Но сякаш всичко избухна, когато Деси се опита да демонстрира знания и интелект, като задаваше въпроси по химия и физика. Това поставя началото на коментари с подигравателен тон, които бързо прерастнаха в лични нападки.

Една от най-болезнените теми за Деси е твърдението, че е била „махната от работа“. Тя категорично отрече - „Аз доброволно съм напуснала заради предаването.“

Силвия и други участнички обаче я провокираха, като поставиха под съмнение професионализма ѝ като учител:

„Няма как частно училище да искат такава."

"Тя е с лабилна психика.“

Скандалът преминава в открито вербално насилие. Двете участнички си размениха тежки думи:

„Ти си истеричка.“

„Това е като една изкукала кукувица.“

"То се вижда, че жената не е добре!"

"Не стига, че си осрана, ми си решила, че ще бъдаш и голяма."

„Ти сееш зараза!“

"Овца с овца!"

"Павел няма как да те хареса - той е православен християнин, ти си сектантка!"

Съжителството в една стая за в бъдеще ще се окаже невъзможно. Силви твърди, че вечер, когато си лягат, учителката по химия и фолк изпълнителка започва да говори за интимните си контакти. Д

Емоциите им превърнаха конфликта в снежна топка, която продължи да се търкаля и да става все по-голяма, а спорът - все по-горещ. Появиха се реплики на тема външен вид и нови обиди.

Напрежението достигна и своя пик. Емоциите на Деси взеха връх и тя започна да крещи. И все пак според нея тя е победителката в скандала.