„Еми“ 2026 пренаписа историята: Един сериал помете конкуренцията

Една телевизионна нощ се превърна в истински парад на рекорди. На 78-ите награди „Еми“, които приключиха рано сутринта българско време, хорър комедията „Заливът на вдовиците“ помете конкуренцията с общо 14 статуетки и постави нов рекорд за най-много отличия, спечелени от комедиен сериал в рамките на една година. При драмите „Пит“ отново взе най-голямата награда, а Матю Рийс направи нещо рядко - спечели две актьорски отличия в една и съща вечер. Ройтерс и Асошиейтед прес определиха „Заливът на вдовиците“ и „Пит“ като двата големи победители на церемонията.
Маришка Харгитай превърна откриването в шоу
Водещ на церемонията беше звездата от „Закон и ред: Специални жертви“ Маришка Харгитай, която стана първата жена от 15 години насам, поела самостоятелно тази роля на наградите „Еми“. Тя откри вечерта с музикална пародия на „I Love Rock 'n' Roll“, превърната в „I Love TV Screens“, а към предварително заснетите сегменти се присъединиха баскетболистът Джейлън Брънсън и Тейлър Суифт. Попзвездата не присъстваше лично, но участието й в скеча се превърна в един от най-коментираните моменти на вечерта.
Харгитай имаше и собствен повод за празнуване - документалният й филм „Моята майка Джейн“ спечели две награди още на предварителната церемония Creative Arts Emmy Awards.
„Заливът на вдовиците“ счупи рекорда
Голямата сензация обаче беше „Заливът на вдовиците“. Сериалът завърши сезона с 14 награди „Еми“, надминавайки рекорда при комедиите, поставен само година по-рано от „Студиото“. Освен за най-добър комедиен сериал, продукцията спечели отличия за режисура, сценарий и в няколко актьорски категории.
Матю Рийс взе наградата за най-добър актьор в комедия за главната си роля в „Заливът на вдовиците“. За актьора това беше първи триумф на „Еми“ в комедийна категория, след като през 2018 г. спечели като драматичен актьор за „Американците“.
Но вечерта му тепърва ставаше още по-необичайна. Рийс получи и наградата за най-добър актьор в минисериал или телевизионен филм за „Звярът в мен“. Като продуцент на „Заливът на вдовиците“ той добави към актива си и статуетката за най-добър комедиен сериал.
Кейт О'Флин и Стивън Рут също бяха отличени за поддържащите си роли в сериала.
Жан Смарт отново влезе в историята
Голямото представяне на „Заливът на вдовиците“ остави „Хакс“ без основното отличие, но звездата му Жан Смарт продължи впечатляващата си серия. Тя спечели за пети пореден път наградата за най-добра актриса в комедиен сериал.
Това беше осмата актьорска награда „Еми“ в кариерата й и с нея Смарт изравни рекорда на Джулия Луис-Драйфъс и Клорис Лийчман за най-много актьорски отличия в историята на наградите. Само минути по-късно към същия клуб се присъедини и Алисън Джани, след като спечели за поддържаща женска роля в „Дипломатът“.
„Пит“ отново е номер едно при драмите
При драматичните сериали „Пит“ защити титлата си и спечели най-голямата награда за втора поредна година. Продукцията влезе в церемонията като лидер с 25 номинации и завърши сезона с общо шест отличия.
Ноа Уайли спечели за втори пореден път наградата за най-добър актьор в драматичен сериал и добави още една статуетка като продуцент.
„Израснах в Лос Анджелис. Аз съм дете на Холивуд. Израснах пред телевизора, а киносалоните бяха моето място за поклонение. Това е всичко, което някога съм искал да правя, и това е единственият клуб, към който някога съм искал да принадлежа. Благодаря ви, че ме приехте“, каза Уайли.
Рия Сийхорн спечели първата си награда „Еми“ за главна женска роля в драматичен сериал за „Плурибъс“.
При минисериалите голямата награда отиде при „ДТФ Сейнт Луис“, който завърши сезона със седем статуетки. Сали Фийлд спечели за „Изключително светли създания“ и получи бурни овации от залата.
Емоционална вечер в памет на големи имена
Церемонията имаше и силно емоционална страна. Специална почит беше отдадена на Доли Партън. Сали Фийлд, която играе заедно с нея в „Стоманени магнолии“, я описа като „искрена и скромна, подкрепяща и невероятно забавна“, след което Реба Макентайър изпълни „Appalachian Memories“.
Ноа Кахан изпълни „Bridge Over Troubled Water“ в традиционния сегмент „В памет на“. Особено емоционална беше почитта към Катрин О'Хара, а на сцената се появиха Маколи Кълкин, Ани Мърфи и Дан Леви.
Джейми Лий Къртис отдаде почит и на Роб Райнер, който посмъртно спечели награда „Еми“ за гостуващата си роля в „Мечката“. Тя го нарече „щедър, добър и адски забавен“.
Телевизионната носталгия продължи с появата на Сара Мишел Гелар и Дейвид Бореаназ от „Бъфи, убийцата на вампири“, както и на Кейт Джаксън, Шерил Лад и Джаклин Смит от „Ангелите на Чарли“.
Част от отличията бяха връчени предварително на Creative Arts Emmy Awards, където сред победителите бяха Шайлийн Удли, Дейвид Харбър, Линда Карделини, Бети Гилпин и Роб Райнер. „Заливът на вдовиците“ беше започнал похода си към рекорда още тогава с осем ранни отличия.
Ето пълния списък на победителите и номинираните в 19-те основни категории:
Най-добър комедиен сериал
„Абот Елементарни“
„Мечката“
„Хакс“
„Марго има проблеми с парите“
„Никой не иска това“
„Само убийства в сградата“
„Свиване“
„Заливът на вдовиците“ - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добър актьор в комедиен сериал
Яхя Абдул-Матин II - „Уондър Мен“
Стив Карел - „Рустър“
Матю Рийс - „Заливът на вдовиците“ - ПОБЕДИТЕЛ
Джейсън Сигъл - „Свиване“
Мартин Шорт - „Само убийства в сградата“
Най-добра актриса в комедиен сериал
Куинта Брънсън - „Абот Елементарни“
Айо Едебири - „Мечката“
Ел Фанинг - „Марго има проблеми с парите“
Лиса Кудроу - „Завръщането“
Жан Смарт - „Хакс“ - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал
Колман Доминго - „Четирите сезона“
Пол У. Даунс - „Хакс“
Харисън Форд - „Свиване“
Ник Офърман - „Марго има проблеми с парите“
Стивън Рут - „Заливът на вдовиците“ - ПОБЕДИТЕЛ
Майкъл Юри - „Свиване“
Тайлър Джеймс Уилямс - „Абот Елементарни“
Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал
Дейл Дики - „Заливът на вдовиците“
Хана Айнбайндър - „Хакс“
Джанел Джеймс - „Абот Елементарни“
Кейт О'Флин - „Заливът на вдовиците“ - ПОБЕДИТЕЛ
Мишел Пфайфър - „Марго има проблеми с парите“
Меган Сталтър - „Хакс“
Джесика Уилямс - „Свиване“
Най-добър сценарий за комедиен сериал
„Абот Елементарни“, „Тийм билдинг“ - Куинта Брънсън
„The Chair Company“, „Животът минава прекалено бързо, наистина“ - Тим Робинсън, Зак Канин
„Завръщането“, „Валери прави всичко“ - Майкъл Патрик Кинг, Лиса Кудроу
„Хакс“, „Финалът на Хакс“ - Лусия Аниело, Пол У. Даунс, Джен Статски
„Jury Duty Presents: Company Retreat“, „Сливания и придобивания“ - Антъни Кинг
„Заливът на вдовиците“, „Добре дошли в Залива на вдовиците!“ - Кейти Диполд - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добра режисура на комедиен сериал
„Абот Елементарни“, „Ballgame“ - Рандал Айнхорн
„Мечката“, „Мечки“ - Кристофър Сторър
„The Chair Company“, „Животът минава прекалено бързо, наистина“ - Андрю ДеЙънг
„Хакс“, „Финалът на Хакс“ - Лусия Аниело
„The Ms. Pat Show“, „Give It Arrest“ - Мери Лу Бели
„Заливът на вдовиците“, „Добре дошли в Залива на вдовиците!“ - Хиро Мурай - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добър драматичен сериал
„Дипломатът“
„Позлатената епоха“
„Рицар на Седемте кралства“
„Рай“
„Пит“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Плурибъс“
„Бавни коне“
„Вашите приятели и съседи“
Най-добър актьор в драматичен сериал
Стърлинг К. Браун - „Рай“
Гари Олдман - „Бавни коне“
Марк Ръфало - „Таск“
Руфъс Сюел - „Дипломатът“
Ноа Уайли - „Пит“ - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добра актриса в драматичен сериал
Кари Куун - „Позлатената епоха“
Чейс Инфинити - „Заветите“
Кери Ръсел - „Дипломатът“
Рия Сийхорн - „Плурибъс“ - ПОБЕДИТЕЛ
Зендая - „Еуфория“
Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал
Патрик Бол - „Пит“
Били Крудъп - „Сутрешното шоу“
Шон Хатоси - „Пит“
Джеран Хауъл - „Пит“
Джак Лоудън - „Бавни коне“
Том Пелфри - „Таск“ - ПОБЕДИТЕЛ
Карлос-Мануел Весга - „Плурибъс“
Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал
Тейлър Диърдън - „Пит“
Фиона Дуриф - „Пит“
Алисън Джани - „Дипломатът“ - ПОБЕДИТЕЛ
Катрин ЛаНаса - „Пит“
Сепиде Моафи - „Пит“
Джулиан Никълсън - „Рай“
Каролина Видра - „Плурибъс“
Най-добър сценарий за драматичен сериал
„Дипломатът“, „Амагансет“ - Питър Акерман, Дебора Кан
„Пит“, „13:00 ч.“ - Кирстен Пиер-Гейфман, Р. Скот Джемил
„Пит“, „12:00 ч.“ - Валери Чу
„Плурибъс“, „Ние сме ние“ - Винс Гилиган - ПОБЕДИТЕЛ
„Бавни коне“, „Белези“ - Уил Смит
„Таск“, „Малък и тих глас“ - Брад Ингълсби
Най-добра режисура на драматичен сериал
„Позлатената епоха“, „Решението ми е взето“ - Сали Ричардсън-Уитфийлд
„Рай“, „Изход“ - Ханел М. Кълпепър
„Пит“, „12:00 ч.“ - Ноа Уайли
„Плурибъс“, „Ние сме ние“ - Винс Гилиган
„Бавни коне“, „Белези“ - Сол Мецщайн - ПОБЕДИТЕЛ
„Таск“, „Отвъд идеите за неправда и праведност има река“ - Сали Ричардсън-Уитфийлд
Най-добър минисериал или антологичен сериал
„Вината е нейна“
„Звярът в мен“
„Бийф“
„ДТФ Сейнт Луис“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“
Най-добър актьор в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм
Риз Ахмед - „Стръв“
Джейсън Бейтман - „Черният заек“
Чарли Хънам - „Чудовището: Историята на Ед Гийн“
Оскар Айзък - „Бийф“
Матю Рийс - „Звярът в мен“ - ПОБЕДИТЕЛ
Най-добра актриса в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм
Клеър Дейнс - „Звярът в мен“
Сали Фийлд - „Изключително светли създания“ - ПОБЕДИТЕЛ
Кери Мълиган - „Бийф“
Сара Пиджън - „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“
Сара Снук - „Вината е нейна“
Най-добро вариететно предаване
„Дейли шоу“
„Джими Кимъл на живо!“
„Last Week Tonight with John Oliver“
„Късното шоу със Стивън Колбърт“ - ПОБЕДИТЕЛ
„Saturday Night Live“