„Еми“ 2026 пренаписа историята: Един сериал помете конкуренцията

Една телевизионна нощ се превърна в истински парад на рекорди. На 78-ите награди „Еми“, които приключиха рано сутринта българско време, хорър комедията „Заливът на вдовиците“ помете конкуренцията с общо 14 статуетки и постави нов рекорд за най-много отличия, спечелени от комедиен сериал в рамките на една година. При драмите „Пит“ отново взе най-голямата награда, а Матю Рийс направи нещо рядко - спечели две актьорски отличия в една и съща вечер. Ройтерс и Асошиейтед прес определиха „Заливът на вдовиците“ и „Пит“ като двата големи победители на церемонията.

Маришка Харгитай превърна откриването в шоу

Водещ на церемонията беше звездата от „Закон и ред: Специални жертви“ Маришка Харгитай, която стана първата жена от 15 години насам, поела самостоятелно тази роля на наградите „Еми“. Тя откри вечерта с музикална пародия на „I Love Rock 'n' Roll“, превърната в „I Love TV Screens“, а към предварително заснетите сегменти се присъединиха баскетболистът Джейлън Брънсън и Тейлър Суифт. Попзвездата не присъстваше лично, но участието й в скеча се превърна в един от най-коментираните моменти на вечерта.

Харгитай имаше и собствен повод за празнуване - документалният й филм „Моята майка Джейн“ спечели две награди още на предварителната церемония Creative Arts Emmy Awards.

„Заливът на вдовиците“ счупи рекорда

Голямата сензация обаче беше „Заливът на вдовиците“. Сериалът завърши сезона с 14 награди „Еми“, надминавайки рекорда при комедиите, поставен само година по-рано от „Студиото“. Освен за най-добър комедиен сериал, продукцията спечели отличия за режисура, сценарий и в няколко актьорски категории.

Матю Рийс взе наградата за най-добър актьор в комедия за главната си роля в „Заливът на вдовиците“. За актьора това беше първи триумф на „Еми“ в комедийна категория, след като през 2018 г. спечели като драматичен актьор за „Американците“.

Но вечерта му тепърва ставаше още по-необичайна. Рийс получи и наградата за най-добър актьор в минисериал или телевизионен филм за „Звярът в мен“. Като продуцент на „Заливът на вдовиците“ той добави към актива си и статуетката за най-добър комедиен сериал.

Кейт О'Флин и Стивън Рут също бяха отличени за поддържащите си роли в сериала.

Жан Смарт отново влезе в историята

Голямото представяне на „Заливът на вдовиците“ остави „Хакс“ без основното отличие, но звездата му Жан Смарт продължи впечатляващата си серия. Тя спечели за пети пореден път наградата за най-добра актриса в комедиен сериал.

Това беше осмата актьорска награда „Еми“ в кариерата й и с нея Смарт изравни рекорда на Джулия Луис-Драйфъс и Клорис Лийчман за най-много актьорски отличия в историята на наградите. Само минути по-късно към същия клуб се присъедини и Алисън Джани, след като спечели за поддържаща женска роля в „Дипломатът“.

„Пит“ отново е номер едно при драмите

При драматичните сериали „Пит“ защити титлата си и спечели най-голямата награда за втора поредна година. Продукцията влезе в церемонията като лидер с 25 номинации и завърши сезона с общо шест отличия.

Ноа Уайли спечели за втори пореден път наградата за най-добър актьор в драматичен сериал и добави още една статуетка като продуцент.

„Израснах в Лос Анджелис. Аз съм дете на Холивуд. Израснах пред телевизора, а киносалоните бяха моето място за поклонение. Това е всичко, което някога съм искал да правя, и това е единственият клуб, към който някога съм искал да принадлежа. Благодаря ви, че ме приехте“, каза Уайли.

Рия Сийхорн спечели първата си награда „Еми“ за главна женска роля в драматичен сериал за „Плурибъс“.

При минисериалите голямата награда отиде при „ДТФ Сейнт Луис“, който завърши сезона със седем статуетки. Сали Фийлд спечели за „Изключително светли създания“ и получи бурни овации от залата.

Емоционална вечер в памет на големи имена

Церемонията имаше и силно емоционална страна. Специална почит беше отдадена на Доли Партън. Сали Фийлд, която играе заедно с нея в „Стоманени магнолии“, я описа като „искрена и скромна, подкрепяща и невероятно забавна“, след което Реба Макентайър изпълни „Appalachian Memories“.

Ноа Кахан изпълни „Bridge Over Troubled Water“ в традиционния сегмент „В памет на“. Особено емоционална беше почитта към Катрин О'Хара, а на сцената се появиха Маколи Кълкин, Ани Мърфи и Дан Леви.

Джейми Лий Къртис отдаде почит и на Роб Райнер, който посмъртно спечели награда „Еми“ за гостуващата си роля в „Мечката“. Тя го нарече „щедър, добър и адски забавен“.

Телевизионната носталгия продължи с появата на Сара Мишел Гелар и Дейвид Бореаназ от „Бъфи, убийцата на вампири“, както и на Кейт Джаксън, Шерил Лад и Джаклин Смит от „Ангелите на Чарли“.

Част от отличията бяха връчени предварително на Creative Arts Emmy Awards, където сред победителите бяха Шайлийн Удли, Дейвид Харбър, Линда Карделини, Бети Гилпин и Роб Райнер. „Заливът на вдовиците“ беше започнал похода си към рекорда още тогава с осем ранни отличия.

Ето пълния списък на победителите и номинираните в 19-те основни категории:

Най-добър комедиен сериал

„Абот Елементарни“

„Мечката“

„Хакс“

„Марго има проблеми с парите“

„Никой не иска това“

„Само убийства в сградата“

„Свиване“

„Заливът на вдовиците“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър актьор в комедиен сериал

Яхя Абдул-Матин II - „Уондър Мен“

Стив Карел - „Рустър“

Матю Рийс - „Заливът на вдовиците“ - ПОБЕДИТЕЛ

Джейсън Сигъл - „Свиване“

Мартин Шорт - „Само убийства в сградата“

Най-добра актриса в комедиен сериал

Куинта Брънсън - „Абот Елементарни“

Айо Едебири - „Мечката“

Ел Фанинг - „Марго има проблеми с парите“

Лиса Кудроу - „Завръщането“

Жан Смарт - „Хакс“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър поддържащ актьор в комедиен сериал

Колман Доминго - „Четирите сезона“

Пол У. Даунс - „Хакс“

Харисън Форд - „Свиване“

Ник Офърман - „Марго има проблеми с парите“

Стивън Рут - „Заливът на вдовиците“ - ПОБЕДИТЕЛ

Майкъл Юри - „Свиване“

Тайлър Джеймс Уилямс - „Абот Елементарни“

Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал

Дейл Дики - „Заливът на вдовиците“

Хана Айнбайндър - „Хакс“

Джанел Джеймс - „Абот Елементарни“

Кейт О'Флин - „Заливът на вдовиците“ - ПОБЕДИТЕЛ

Мишел Пфайфър - „Марго има проблеми с парите“

Меган Сталтър - „Хакс“

Джесика Уилямс - „Свиване“

Най-добър сценарий за комедиен сериал

„Абот Елементарни“, „Тийм билдинг“ - Куинта Брънсън

„The Chair Company“, „Животът минава прекалено бързо, наистина“ - Тим Робинсън, Зак Канин

„Завръщането“, „Валери прави всичко“ - Майкъл Патрик Кинг, Лиса Кудроу

„Хакс“, „Финалът на Хакс“ - Лусия Аниело, Пол У. Даунс, Джен Статски

„Jury Duty Presents: Company Retreat“, „Сливания и придобивания“ - Антъни Кинг

„Заливът на вдовиците“, „Добре дошли в Залива на вдовиците!“ - Кейти Диполд - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра режисура на комедиен сериал

„Абот Елементарни“, „Ballgame“ - Рандал Айнхорн

„Мечката“, „Мечки“ - Кристофър Сторър

„The Chair Company“, „Животът минава прекалено бързо, наистина“ - Андрю ДеЙънг

„Хакс“, „Финалът на Хакс“ - Лусия Аниело

„The Ms. Pat Show“, „Give It Arrest“ - Мери Лу Бели

„Заливът на вдовиците“, „Добре дошли в Залива на вдовиците!“ - Хиро Мурай - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добър драматичен сериал

„Дипломатът“

„Позлатената епоха“

„Рицар на Седемте кралства“

„Рай“

„Пит“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Плурибъс“

„Бавни коне“

„Вашите приятели и съседи“

Най-добър актьор в драматичен сериал

Стърлинг К. Браун - „Рай“

Гари Олдман - „Бавни коне“

Марк Ръфало - „Таск“

Руфъс Сюел - „Дипломатът“

Ноа Уайли - „Пит“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра актриса в драматичен сериал

Кари Куун - „Позлатената епоха“

Чейс Инфинити - „Заветите“

Кери Ръсел - „Дипломатът“

Рия Сийхорн - „Плурибъс“ - ПОБЕДИТЕЛ

Зендая - „Еуфория“

Най-добър поддържащ актьор в драматичен сериал

Патрик Бол - „Пит“

Били Крудъп - „Сутрешното шоу“

Шон Хатоси - „Пит“

Джеран Хауъл - „Пит“

Джак Лоудън - „Бавни коне“

Том Пелфри - „Таск“ - ПОБЕДИТЕЛ

Карлос-Мануел Весга - „Плурибъс“

Най-добра поддържаща актриса в драматичен сериал

Тейлър Диърдън - „Пит“

Фиона Дуриф - „Пит“

Алисън Джани - „Дипломатът“ - ПОБЕДИТЕЛ

Катрин ЛаНаса - „Пит“

Сепиде Моафи - „Пит“

Джулиан Никълсън - „Рай“

Каролина Видра - „Плурибъс“

Най-добър сценарий за драматичен сериал

„Дипломатът“, „Амагансет“ - Питър Акерман, Дебора Кан

„Пит“, „13:00 ч.“ - Кирстен Пиер-Гейфман, Р. Скот Джемил

„Пит“, „12:00 ч.“ - Валери Чу

„Плурибъс“, „Ние сме ние“ - Винс Гилиган - ПОБЕДИТЕЛ

„Бавни коне“, „Белези“ - Уил Смит

„Таск“, „Малък и тих глас“ - Брад Ингълсби

Най-добра режисура на драматичен сериал

„Позлатената епоха“, „Решението ми е взето“ - Сали Ричардсън-Уитфийлд

„Рай“, „Изход“ - Ханел М. Кълпепър

„Пит“, „12:00 ч.“ - Ноа Уайли

„Плурибъс“, „Ние сме ние“ - Винс Гилиган

„Бавни коне“, „Белези“ - Сол Мецщайн - ПОБЕДИТЕЛ

„Таск“, „Отвъд идеите за неправда и праведност има река“ - Сали Ричардсън-Уитфийлд

Най-добър минисериал или антологичен сериал

„Вината е нейна“

„Звярът в мен“

„Бийф“

„ДТФ Сейнт Луис“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“

Най-добър актьор в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм

Риз Ахмед - „Стръв“

Джейсън Бейтман - „Черният заек“

Чарли Хънам - „Чудовището: Историята на Ед Гийн“

Оскар Айзък - „Бийф“

Матю Рийс - „Звярът в мен“ - ПОБЕДИТЕЛ

Най-добра актриса в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм

Клеър Дейнс - „Звярът в мен“

Сали Фийлд - „Изключително светли създания“ - ПОБЕДИТЕЛ

Кери Мълиган - „Бийф“

Сара Пиджън - „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“

Сара Снук - „Вината е нейна“

Най-добро вариететно предаване

„Дейли шоу“

„Джими Кимъл на живо!“

„Last Week Tonight with John Oliver“

„Късното шоу със Стивън Колбърт“ - ПОБЕДИТЕЛ

„Saturday Night Live“