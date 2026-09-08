Участничка шашна Ники Кънчев в "Стани богат"

Участничка шашна водещия Ники Кънчев в днешното издание на "Стани богат". Десислава Василева се затрудни още на третия въпрос, като направи неочаквано признание за АМ "Тракия".

"Не съм сигурна дали е завършена. Повече съм по консултантските въпроси", каза участничката, а водещият веднага отвърна с хумор да му зададе някой такъв.

Деси се колебаеше между 2026 г. и отговора, че магистралата още не е завършена. За да не рискува, тя реши още толкова рано в играта да използва първия си жокер и извика съпруга си Иван Василев от публиката.

"Сложен въпрос!", започна той, което предизвика нова реакция у Кънчев. След кратко разсъждение обаче Иван спаси жена си и правилно посочи 2013 г.

Така Десислава се размина на косъм с едно от най-ранните отпадания в празничния сезон, посветен на 25 години "Стани богат".

По-късно тя стигна до въпроса: "Коя световна звезда не е участвала в австралийската сапунена опера "Съседи"?" Възможните отговори бяха Кайли Миноуг, Марго Роби, Ръсел Кроу и Мел Гибсън.

Деси посочи Кайли Миноуг, но това се оказа грешка. Верният отговор беше Мел Гибсън, докато Кайли Миноуг, Марго Роби и Ръсел Кроу са се появявали в култовия австралийски сериал.

Така играта на Десислава приключи, а тя си тръгна от "Стани богат" с 1000 евро.