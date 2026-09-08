Гола, нахална, но не млада: Салма Хайек взриви мрежата на 60

Салма Хайек навърши 60 години и реши да посрещне новото десетилетие по начин, който трудно може да остане незабелязан.

Актрисата отпразнува рождения си ден на 2 септември, а няколко дни по-късно – на 7 септември – публикува в Instagram поредица от снимки от празнуването.

Вместо торта и традиционна юбилейна поза Хайек избра морето, пише "People".

На един от кадрите холивудската звезда е легнала в плитката вода и се усмихва, докато вълните прикриват тялото ѝ. Актрисата е без горнище на банския, но морето се оказва достатъчно дискретен „стилист“.

На друга снимка Хайек излиза от водата с отметната назад глава и поглед, насочен встрани от камерата.

Посланието към кадрите е повече от лаконично:

„60 и благодарна.“

Новото десетилетие започва във водата

Звездата от „Фрида“ и „Magic Mike’s Last Dance“ очевидно няма намерение да посреща 60-те си години с намерението да намали темпото.

Напротив – снимките показват актрисата спокойна, усмихната и очевидно в настроение да отпразнува новата глава от живота си по собствените си правила.

Хайек е номинирана за „Оскар“ за ролята си във „Фрида“, а през годините се превърна в една от най-разпознаваемите мексикански актриси в Холивуд.

И още един повод за благодарност

Само седмици преди юбилея Хайек сподели и друг специален момент от личния си живот - стана баба.

Във видео, публикувано в Instagram на 16 август, актрисата показа бебето Франсоа и разкри, че възнамерява да го нарича с галеното име „Панчито“.

Тя обясни, че момченцето носи името на своя баща и дядо и представлява четвъртото живо поколение с името Франсоа.

„Благословени сме да приветстваме четвъртото живо поколение на Франсоа. Въпреки че аз ще го наричам Панчито. Той изглежда го харесва, а аз не мога да го обичам повече“, написа актрисата.