Скандал разтърси Айфеловата кула! Затвориха я

Айфеловата кула беше затворена за посетители в понеделник заради стачка на служителите, предизвикана от решение жените от персонала да бъдат отстранени от маршрут на хиндуистка религиозна група, съобщи ДПА, позовавайки се на френския вестник „Паризиен“.

На официалния сайт на Айфеловата кула затварянето беше обяснено с „оперативни причини“. Служители обаче разказаха пред „Паризиен“, че протестът е започнал след случилото се в събота.

Тогава около 100 членове на хиндуистка религиозна група посетили кулата, като по тяхно искане жените служители били изтеглени от третия етаж. Групата била придружавана по време на посещението единствено от мъже от персонала.

Случаят предизвика остри реакции във френската столица. Парижкият кмет Еманюел Грегоар заяви подкрепата си за стачкуващите служители и обяви, че ще започне разследване.

„Равенството между жени и мъже никога няма да свършва в подножието на нашите исторически паметници, нито където и да било другаде в този град. То трябва да важи навсякъде, за всекиго“, заяви социалистът.

Консервативният президент на региона Ил дьо Франс Валери Пекрес също изрази възмущението си. Тя заяви, че е шокирана от това, че по време на организирано посещение в Айфеловата кула „хиндуистка делегация, включително религиозни фигури, е поискала жените служители да бъдат държани настрана от маршрута им“.

Компанията, която управлява Айфеловата кула, е признала, че решението е било погрешно.

Засега не е ясно кога кулата ще бъде отворена отново за посетители.