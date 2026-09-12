Скандал разтърси Айфеловата кула! Затвориха я
Отстраниха жените служители заради хиндуистка група
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Отстраниха жените служители заради хиндуистка група
Една невъзможна идея се превърна в най-великия символ
Той и двамата му съучастника бяха изправени пред френски съд
След пет дни стачка
За това съобщи кметът на Париж Ан Идалго в Туитър
Силни бури връхлетяха Франция
Bиĸтop Лycтиг знае как да влезе под кожата на набелязания обект
Тя се оказа най-разочароващата туристическа атракция в света
Айфеловата кула бе евакуирана, след като бе забелязан мъж, катерещ се по нея
В продължение на три вечери то ще радва жителите и гостите на Париж
Пролетна разходка в Париж - града на любовта
Торейра и Витория се гушкат до Айфеловата кула
"Ислямска държава" пусна видео, в което показва как Айфеловата кула рухва. Използвани за кадри от екшън филм от 2009 година, информира Daily Mail. Кл...
Полицията в Париж затвори Айфеловата кула заради сигнал за бомба. Хората са евакуирани, съобщават световните медии. „Полицията тук, при Айфеловата к...
Ислямисти във Франция искали да взривят Айфеловата кула, Лувъра, ядрени централи и редица други обекти, съобщи в. "Паризиен". Още преди година власти...
Париж. Айфеловата кула за пореден път беше евакуирана и затворена за няколко часа след фалшив сигнал за бомба. Посетителите на туристическия обект бях...