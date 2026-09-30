Първи подробности къде е убит бизнесменът Илиян Филипов, Пловдив под блокада

Бизнесменът Илиян Филипов е бил убит след стрелба пред дома му в Пловдив, съобщи бТВ, позовавайки се на източници от МВР. Той е бил прострелян в главата.

Сигнал за престъплението на адрес в пловдивски квартал е получен около 1:00 часа. На място е констатирана смъртта на Филипов.

Според пловдивското издание “Марица” убийството е извършено в квартал "Христо Смирненски", близо до кооперацията, където бизнесменът живеел.

Започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление.

Работят екипи от ОДМВР-Пловдив и ГДНП.

Всички изходи на Пловдив са били блокирани снощи. Проверявани на всички коли, които излизат от града.

Илиян Филипов бе президент на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив). Освен това той бе създател и управител на най-голямата транспортна компания в страната PIMK.

Името на Филипов е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“.