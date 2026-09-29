Столицата на водопадите е само на 3 часа от София

Скрито дълбоко в дивите пазви на Стара планина, точно под нейния покрив – връх Миджур, се спотайва едно от най-магичните и непокътнати кътчета на Балканите. Това е Топли до – място, в което времето сякаш е спряло преди цял век, а природата е властвала безпрекословно. Днес селото наброява едва няколко десетки жители, но историята му и необикновените му тайни звучат като истинска планинска легенда.

За любителите на приключенията Топли до е с право коронован като „Столицата на водопадите“. В неговото огромно землище – което по площ превъзхожда редица цели общини – са сгушени над 30 водопада! Размерите им са толкова внушителни, че тук се намира и най-високият воден пад в цяла Сърбия: Калоджерски скок със своите зашеметяващи 103 метра. Любопитен факт е, че поради дивия и изключително труден терен, грандиозни каскади като Пилския водопад (64 м) и Чунгулския скок (40 м) са били официално картаграфирани и открити за света едва през 2002 година. Дотогава за тях са знаели единствено местните овчари, които пазели тайните на планината за себе си.

А овчарската слава на Топли до някога е била епична. Преди десетилетия, когато в селото са живеели над 1200 души и са пасли десетки хиляди овце, то е било сред най-богатите в региона. Именно тук са се намирали основните мандри за известния Пиротски кашкавал, изнасян за кралски дворове в цяла Европа и Близкия изток. Свързаността на местните с короната ражда и една от най-необичайните истории: през 1923 г., за кръщенето на престолонаследника принц Петър II, гордите балканджии изпращат в кралския двор невиждан подарък – жива 8-месечна сърна, уловена в близките гори. От това скромно село води корените си и друг гигант – Димитър Младенович, основателят на световноизвестната фабрика за гуми „Tigar“.

Днес разходката из Топли до е истинско пътуване във времето. Къщите от плет, глина и камък са запазени точно във вида си отпреди 100 години, издигащи се над криволичещи рекички с романтични каменни мостчета. А след дълъг преход край водопадите, планината предлага и своя собствена спа зона: в местността Ковани дол реката е изваяла скалите в невероятен естествен тобоган и заоблени корита – считани за най-голямото природно джакузи на Стара планина. Топли до остава от онези редки места, където приключенията, историите за крале и шумът на падащата вода съживяват духа на истинските Балкани.