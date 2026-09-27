Турция обяви голяма промяна! Нова стратегия за развитие на туризма

Турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой обяви нова стратегия за развитие на сектора в Международния ден на туризма.

Основните му акценти са целогодишен туризъм и фокус върху културния, пише Глобал хабер.

Ерсой подчерта, че основната цел е туризмът да бъде изведен извън рамките на традиционния летен сезон.

Министерството работи активно за превръщане на сектора в целогодишна индустрия, която носи икономически ползи през всички четири сезона във всяка една от 81-те провинции на Турция.

Това целогодишно привличане на посетители ще се подкрепи мащабно чрез проекти за археология и културен туризъм, добави Ерсой.

Той отбеляза, че чрез инициативи като „Наследство за бъдещето“, Турция извършва най-интензивните археологически разкопки и реставрации в света.

Това превръща историческите обекти в центрове на културен туризъм, които привличат посетители извън морския сезон, каза Ерсой.

Той посочи още, че за да се постигане на устойчив растеж, ще се развиват паралелно културен, спортен, здравен, гастрономически и екотуризъм, което ще намали зависимостта на сектора от сезонността.

Във всеки ъгъл на Турция има красота за откриване и история за разказване. Работим за разширяване на туризма до четири сезона и 81 провинции, съхранявайки нашето природно и културно наследство и предавайки го на бъдещите поколения, категоричен е той.

Ерсой подчерта, че защитата на историческите и природни ценности остава най-важният елемент на държавната политика.

Акцент на новата стратегия е и целия регион на Черно море (Карадениз), който е ключов за плановете на министерството за алтернативен туризъм извън Анталия и Егейско море.

Черноморието е важна част от програмата „Наследство за бъдеще“, която ще поощри разкриване на древни крепости и манастири, като Сумела, за да се развиват дестинации извън летните плажове.