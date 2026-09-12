Милиони за археологически разкопки по "Хемус"
За опазване на културно-историческото наследство ще продължи проучването по АМ Хемус
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За опазване на културно-историческото наследство ще продължи проучването по АМ Хемус
Международна експедиция ще търси гроба на римския император Траян Деций край Разград
Работата е възложена на Националния археологически институт с музей към БАН, като в екипите участват и археолози от регионалните исторически музеи в с...
Варна. Златният пръстен, открит през 2011 г. в раннохристиянския комплекс на нос Св. Атанас в Бяла удиви Джефри Спайър и Джеймс Феръл, професори от Ар...