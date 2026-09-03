Почина знакова мутра от 90-те години. Ъндърграундът скърби

Едно от най-популярните имена в българския ъндърграунд от средата на 90-те години Иво Иванов - Гела е бил открит мъртъв в дома си във Варна, научи "Стандарт нйз" от свои източници.

Медията ни узна, че при първоначалния оглед на тленните останки на крими героя не са открити следи от насилие.

Към момента няма данни той да е страдал от коварно заболяване, което прави смъртта му преждевременна.

Иво Гела водеше опасен, но цветен живот, осеян с много драматични ситуации.

Иво Иванов – Гела е известен български криминален герой и сочен за ръководител на мащабна престъпна група във Варна.

Смятан е за дясна ръка на покойния бос на ВИС-2 Георги Илиев.

Спряган е за едно от основните лица в подземния свят по Черноморието с дейност във Варна и Добрич.

Престъпна дейност и разследване

През април 2015 година е проведена мащабна акция на ГДБОП срещу престъпна група, ръководена от него.

Бандата е обвинена в рекет (включително събиране на „такси спокойствие“ от по 100 000 евро), отвличания, побои, разпространение на наркотици и поръчкови убийства.

Самият Иво Гела успява да се укрие по време на акцията и е обявен за издирване. Според данни от разследването впоследствие, той се укрива и се лекува в чужбина.

През 2017 година Специализираната прокуратура внаса обвинителен акт срещу част от останалите задържани членове на бащата, докато материалите срещу него са отделени в отделно производство поради укриването му.