Бургазлиев посрещна със смях брутални кадри в съда

Никола Бургазлиев се смееше, докато гледаше видеозаписа от кадрите. Това заяви преди началото на заседанието на Окръжен съд – Бургас Георги Радков, адвокат на пострадалите при инцидента в Слънчев бряг. Във вторник продължава делото срещу Никола Бургазлиев, обвинен за тежката катастрофа с АТВ през миналото лято, при която загина 35-годишната Христина от Пловдив, а синът ѝ Мартин пострада тежко. На заседанието вещи лица ще представят автотехническата експертиза на електрическото превозно средство, с което младежът предизвика инцидента.

"Бургазлиев не е предприел абсолютно никакви действия, за да предотврати пътнотранспортното произшествие. Ето защо за нас се доказва безспорно наличието на евентуален умисъл, заяви Радков, цитиран от ФОКУС.

"Той не е натиснал спирачката, за да предотврати удара. Постоянно е ускорявал. Единственото намаляване на скоростта е когато се удря в бордюр. Това, което се вижда на кадрите, е брутално“, каза адвокатът.

Според него след удара Бургазлиев дори не е реагирал и не се е опитал да помогне. "Едно от децата дава ръка към него и неговата спътница, но той не прави нищо“, казва още адвокатът.

"Неговото поведение – по време на съдебното заседание - той се смееше, докато гледахме видео записа. За нас това не само е неуважително, а е нехуманно“, каза още той.

Относно разпита на полицая, който е взел пробата, защитникът на почерненото семейство каза: "Този човек не си спомняше как е взета пробата, не си спомняше кой е взел пробата. И с цялата си наглост избирателно си спомняше дадени моменти. Само такива, които бяха в полза на защитата.“

Пред медиите говори и Златка Соколова - майка на загиналата Христина.

"Останаха две деца, които даже не са същите. Изцяло разбито семейство. Градих го 36 години, а той го разби за части от секундата. Съсипа ни живота и сега се опитват да го измъкнат. Той е виновен. Той уби моето дете, той уби майката на две деца", каза жената.

Магистратите приеха и токсико-химичната експертиза на ВМА - София и ВМА - Варна за това, че Бургазлиев е употребил марихуана от 36 до 48 часа преди тежкия инцидент.