Лили Иванова лудна като малко дете. Иска същото

Лили Иванова демонстрира изключителен стил и топ форма на две колела, подкарвайки мощен e-bike по време на репетицията за грандиозния си концерт в София, на площад "Св. Александър Невски"."Репетираме за концерта и е весело", написа тя в социалната мрежа Фейсбук. Примата дотолкова е луднала по електрческото колело, че с удоволствие върти педалите му пред колегите си. И иска да си купи същото.

Около не са всичките й музиканти, с които излиза та сцената. Лили Иванова е в топ форма и в страхотно настроение преди концерта. Толкова се вълнува, че почти не спи, разкриха от екипа й.

Поради огромния интерес и изчерпването на местата, вече са пуснати допълнителни билети за събитието пред храма.

На 2 септември храмът “Свети Александър Невски” ще се превърне в естествен декор за изпълнението на песента “Боянският майстор”, която Лили Иванова ще изпее на концерта си на площада наред с останалите хитове от репертоара.



Първият от дълго време концерт на Лили Иванова на открито в столицата ще събере около 8-10 хиляди души на площада. Вече е изградена огромна сцена и с помощта на специално осветление храмът ще се впише в мащабното събитие. Емблематичната песен, посветена на неизвестния иконописец на Боянската черква, е създадена през 1968 г. от композитора Александър Йосифов и е записана от Лили Иванова на 12 септември 1970 г. в Първо студио на националното радио. Включена е в няколко от албумите ѝ, но е изпълнявана много рядко на концерти,защото изисква мащабен оркестър и хор.

А на 2 септември зад Лили на сцената освен формацията и LI Orchestra, ръководена от Ангел Дюлгеров, и вокална група La Ti Da ще има и симфоничен оркестър от 54 души под диригентството на Константин Добройков и 12 души от хор “Плевен” - общо 74 души. “Боянският майстор” е само една от десетките песни, създадени през 60-те и 70- те години от тандема Лили Иванова - Александър Йосифов. С някои от тях като “Реквием” и “Звезда” Лили получава награди от международни конкурси и фестивали.



.Записът навремето е направен с помощта на оркестър “Балкантон” и щрайх, като дирижира шефът на оркестъра Димитър Ганев. Аранжиментът е дело на Константин Драгнев, който свири на тромбон в същия оркестър. По онова време многоканалните стерео магнетофони вече навлизат в България и записът на “Боянският майстор” е един от първите, които се правят с overdubbing – съпроводът се записва отделно и после певецът слага слушалки и пее върху готовия съпровод, като гласът му се записва на отделна писта на магнетофона. В случая процесът на записа по случайност е съхранен за поколенията – телевизията го заснема и в Youtube има 16-минутен клип от това предаване



Богомил Гудев, който всъщност е химик, е автор на текстовете на десетки български песни, сред които “Бяла тишина”, “Двама” (от филма “Козият рог”), “Вече свърши хубавото време”, “Детство мое”.