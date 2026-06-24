Съсипаха от критика наша естрадна легенда

Кичка Бодурова си навлече много критики с появата си в ефира на БНТ преди дни. Тогава зрителите я видяха в къса рокля по тялото и доста провокативен чорапогащник.

В социалните мрежи попиляха певицата заради облеклото й. Според хората една 70-годишна жена не бива да се облича по този начин, защото прилича на незадоволена и ламтяща за внимание от мъже.

Всъщност те не са много далеч от истината. Кичка винаги е била красива жена, но сякаш отказва да приеме, че вече на практика е баба, макар все още да няма внуче. Светът обаче се променя, защото едно време жените на 70 г. стояха до дядото у дома и месеха питки и баници на деца и внуци, а днес, както виждаме, се разхождат по улиците в секси рокли, търсещи мъжките погледи.

Истината е, че Бодурова винаги е била провокативна и никога не се е отличавала с дискретност по отношение на мъжете. Четирите й брака са най-малкото. В автобиографичната си книга описва как е била обект на мъжки желания от страна на политици през 80-те години.

В момента баба Кица, както я наричаше Станимир Гъмов във "ВИП Брадър 2015", е омъжена за един от мъжете, с които има и развод преди това.

Трябва да се уточни, че певицата е с по-секси тяло от много от младите жени, което й дава самочувствието да се разголва под път и над път. Тя е свикнала да го прави цял живот, но й е време да приеме, че вече не е на 30 г. и трябва да смени гардероба си.

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