Легендарната зала "Олимпия" я посреща за втори път

Грандамата на българската поп музика Лили Иванова се завръща на една от най-престижните световни сцени. На 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, примата ще изнесе мащабен самостоятелен концерт в емблематичната зала „Олимпия“ във френската столица. Забележителното събитие се случва точно 17 години след първата историческа покана към изпълнителката да пее на същата култова сцена, съобщиха от Българския културен институт в Париж в официалната си фейсбук страница.

Предстоящото събитие ще бъде вторият път в кариерата на Лили Иванова, в който тя ще омагьоса публиката в тази легендарна френска зала. Първият ѝ исторически концерт на същата сцена се състоя през януари 2009 г., когато тя се превърна в първия български поп изпълнител със самостоятелно шоу в „Олимпия“. Сегашното ѝ голямо завръщане е

доказателство за непреходния ѝ международен успех

Празничният концерт се очертава като кулминация на тържествата за най-българския празник в сърцето на Европа. За да подкрепят родните сънародници зад граница, организаторите обявиха изключителен жест. Българската общност във Франция ще има уникалната възможност да закупи билети за грандиозното шоу с 20 процента отстъпка от редовната цена. Преференциалните условия и специалният промоционален код са осигурени с изричната подкрепа на Фондация „Лили Иванова“.

По информация от екипа на примата, Лили Иванова

ще представи най-големите си хитове и нови аранжименти в съпровод на своите дългогодишни партньори

от групата LI Orchestra. На сцената на зала „Олимпия“ до нея ще застанат изявените български музиканти Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков и Росен Ватев. Безупречното вокално звучене на концерта ще бъде допълнено от момичетата от хитовото вокално трио „ЛаТиДа“. Събитието се очаква да събере на едно място стотици българи от цяла Европа и френски почитатели на изтънчената музика, затвърждавайки културния мост между България и Франция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com