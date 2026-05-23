„Това е най-известната зебра в Европа"! Кой стои зад визията на DARA

След историческата победа на DARA на „Евровизия“ 2026, цяла Европа говори не само за гласа, сцената и енергията ѝ, а и за една дръзка визия, която всички вече наричат „зебрата“. От цветните плитки на едно 16-годишно момиче до най-коментираната прическа на „Евровизия“ 2026. Ивайло Колев е човекът, който стои зад едни от най-смелите визии на DARA още от първия ѝ клип.

Той я познава още преди X Factor. Преди първия клип. Преди Европа да научи името ѝ.

„Според мен една държава трябва да снижава бордюра на звездата си, на таланта си, за да може той по-лесно да прескочи и да отиде до целта си. Нашата държава, първоначално, вдигна бордюра ето толкова, а сега вече го свали. Но DARA го прескочи толкова хубаво, че се качи на последния етаж“, казва Ивайло Колев в предаването "Събуди се" по NOVA.

Всичко започва с едни цветни плитки и едно съобщение в Instagram. „И аз си влизам да гледам нещо. И виждам едно момиче, с едни цветни плитки беше. Смятайте, още тогава колко е била оригинална“, посочва той.

„Тя беше едно малко дете. Сега е една прекрасна, млада дама с прекрасен съпруг. Много съм щастлив. Дори на сватбата я правих аз, беше прекрасно. И дано скоро да има един трети член ѝ пожелавам от семейството“, казва той.

За Ивайло това не е просто професионална връзка. Това е човек, когото е видял как пораства пред очите му.

„Много е хубаво, когато познаваш човек от малък и преминаваш пред целия му живот и виждаш как се развива. И тя винаги се развива прекрасно. И аз винаги съм вярвал от първия момент. От първия, не от сега, като спечели „Евровизия“, че тя ще стане световна звезда. И ще стане, ще видите“, вярва Колев.

А тази година мечтата се превръща в реалност. След години работа, десетки визии и безброй часове подготовка DARA печели „Евровизия“ 2026. А визията ѝ се превръща в една от най-обсъжданите в цяла Европа.

„Това е най-известната зебра в Европа в момента“, казва Ивайло Колев. И докато „Бангаранга“ визията превзема социалните мрежи наред Александра Богданска, и Кристина Kазакова решават да бъдат с емблематичната раирана коса.

„Такива българки с такива мащаби въздействаме, когато ни видят по света. Искам само да кажа едно голямо браво на България. Тук всички знаят в Италия за „Бангаранга“, даже като ме видят с косата и по-малките и по-възрастните запяват „Бангаранга““, посочва инфлуенсърът Кристина.

А за Ивайло най-голямото признание е именно това - когато една визия излезе от сцената и стигне до хората.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com