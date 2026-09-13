Всички говорят за: Шарлийз Терон и интригуващата й прозрачна пола
Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
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Актрисата превърна последната спирка от турнето на „Одисея“ в моден спектакъл, далеч от класическата гръцка естетика
Модните къщи превърнаха литературата в символ на престиж, а очилата за четене и романът в ръка вече са аскесоар номер 1
Прада предефинира мъжкия силует. И може би не само мъжкия силует, и дори не само силуета. Миуча Прада и Раф Симънс успяха да уцелят точното място, кое...
Ивайло Колев я познава преди славата
При момчетата класиката все още държи фронта
Любовната история на Астрид и Стюрат
Топ стилистът извая визията на новата Монро
Съветите на стилистката Дона Камерън
Церемонията е организирана от дизайнера Красимир Недялков
Ето най-популярните модели
Той е оборудван с 3,5-литров V-6 с двойно турбокомпресор и 450 конски сили
Стремете се към баланс и съчетаване на отделните елементи в цялостен и хармоничен дизайн
Eжедневният стил нахлува по-смело в света на мъжките костюми
Все по-често използвам думата стил, тъй като изповядвам аксиомата, че модата е ефимерна, но стилът – непреходен, казва пред БТА проф. Любомир Стойков....
Kогато става дума за кецове, един чифт никога не е достатъчен
Уличният стайлинг смело комбинира достъпни и висок клас марки и се отличава със смели графики
Сръбкинята е зарязала секси визията
Взе награда "Грами"
Ето ги и тях
Дамските спортни екипи са задължителна част от гардероба на всяка жена, която цени стила и комфорта в ежедневието. Те са дрехи, които умел...